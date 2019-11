Vitesse zakt volledig door het ijs en evenaart negatief clubrecord

Vitesse heeft vrijdagavond voor de vijfde keer op rij een nederlaag geleden in de Eredivisie. De formatie van trainer Leonid Slutsky leek op bezoek bij sc Heerenveen de negatieve reeks te doorbreken en kwam op een 0-2 voorsprong. De Friezen produceerden echter een geweldige comeback en mochten uiteindelijk met een 3-2 zege van het veld stappen. Door de winst klimt Heerenveen naar de vierde plek, terwijl Vitesse verder afzakt naar de zevende stek.

Vitesse heeft nu een negatief clubrecord van vijf Eredivisie-nederlagen op rij geëvenaard. Ook in 1979, 2003 en 2006 hadden de Arnhemmers een erbarmelijke serie neergezet. De ploeg van Slutsky kon voorafgaand het duel hopen putten uit de statistiek dat Heerenveen geen van de laatste acht Eredivisie-wedstrijden tegen Vitesse in winst wist om te zetten. Halverwege de eerste helft was het al duidelijk dat de Friezen ook ditmaal geen zege konden boeken tegen het bezoek uit Gelderland, aangezien Tim Matavz en Bryan Linssen simpel tot scoren kwamen.

Navarone Foor, die zijn honderdste Eredivisie-duel voor Vitesse speelde, controleerde rond de zevende minuut een lange bal van achteruit en stuurde Matavz de diepte in. De Sloveense spits bleef vervolgens rustig en wipte de bal via de paal in het doel: 0-1. Even later verdubbelde Linssen de voorsprong. Doelman Remko Pasveer lanceerde de aanvaller, die de bal over keeper Warner Hahn heen en maakte vervolgens de 0-2.

Heerenveen kon toch nog met een gunstigere tussenstand rusten, want Hicham Faik benutte vlak voor tijd een strafschop: 1-2. In de tweede helft zakte Vitesse wederom door het ijs. Mitchell van Bergen deed zijn voormalig werkgever pijn door een heerlijke individuele actie te bekronen met een goal: 2-2. Jens Odgaard duwde Vitesse daarna nog dieper het moeras in door de bal knap aan te nemen en uit de draai raak te schieten: 3-2.