‘Het is echt ongelooflijk, ik droom met mijn ogen open bij Ajax’

Lisandro Martínez voelt zich helemaal thuis bij Ajax. De 21-jarige verdediger annex middenvelder kwam deze zomer over van Defensa y Justicia een heeft zich reeds opgewerkt tot belangrijke kracht in de ploeg van trainer Erik ten Hag. De jongeling speelde tegen Lille OSC (0-2 zege) wederom sterk, maar de Argentijn praat liever over het collectief.

"Het team was erg goed, we hebben goed spel laten zien. We leden af en toe wel balverlies, maar er heerst een grote solidariteit in dit team", zegt Martínez bij Ajax TV. "Ik ben er gewoon voor om mijn team te helpen. Ik zou mijn leven geven voor ze." De zomeraankoop beseft dat Ajax tegen Lille OSC in de Champions League enkele basiskrachten moest missen.

"Er ontbraken belangrijke spelers, maar als je kijkt naar de trainingen hebben we bijna allemaal hetzelfde niveau. Dat typeert ons team. Iedereen is klaar als het nodig is, zoals Perr (Schuurs, red.), die niet veel gespeeld heeft. Net als Nous (Mazraoui, red.) ook trouwens", aldus Martínez, die geniet van de wedstrijden van Ajax, met name in de Champions League.

"Een jaar geleden keek ik altijd naar Ajax vanwege het mooie voetbal dat ze speelden. Net als heel veel anderen. Dat ik nu hier ben, in de Champions League en de competitie speel, is echt ongelooflijk. De fans als we thuis spelen zijn ongelooflijk. Ik droom met mijn ogen open", aldus Martínez, die tot medio 2023 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA.