Ronaldo ‘afranselen’, fotomodellen, pokermiljoenen en topacteur als buurman

Sommige voetballers vallen na hun loopbaan in een zwart gat, maar er zijn ook spelers die zich zonder aarzelen volledig storten op een nieuwe invulling van hun leven. In de rubriek de Omschakeling licht Voetbalzone tweewekelijks een opvallende carrièreswitch of passie van een (oud-)voetballer uit. Deze keer aandacht voor Thomas Gravesen (1976), die als speler furore maakte bij onder meer Real Madrid en Everton. De oud-middenvelder kwam na zijn actieve loopbaan in de wereld van het investeren en pokeren terecht en dat heeft hem bepaald geen windeieren gelegd.

Door Rian Rosendaal

Gravesen tekende in de wintermaanden van 2005 voor een van de meest opmerkelijke transfers in voetbalminnend Europa. Real Madrid zag wel wat in de driftige middenvelder uit Denemarken en betaalde Everton derhalve ruim drie miljoen euro. De in het Deense Vejle geboren controleur dacht in eerste instantie dat hij in de maling werd genomen. "Ik zat in de bioscoop met mijn broer toen mijn zaakwaarnemer belde", reconstrueerde Gravesen later in een interview met FourFourTwo. "Ik zei tegen mijn broer dat ik het telefoontje moest beantwoorden en liep naar buiten. Toen vroeg mijn zaakwaarnemer: ‘Wat denk je van Madrid?’ Ik dacht dat het om Atlético Madrid ging, dus ik zei: 'Ik heb het goed naar mijn zin bij Everton.' Hij zei toen: 'Maar het is Real Madrid.' Ik antwoordde: 'Real Madrid?! Oké!" Een hoogst opmerkelijke overgang was geboren.

Gravesen, uiterst rechts, op de foto met de sterren van Real Madrid

Op de vuist met Robinho

De nietsontziende middenvelder had even de angst dat Everton, tussen 2000 en 2005 zijn broodheer, niet zou meewerken aan de transfer. Die angst bleek echter ongegrond. "Mijn zaakwaarnemer gaf aan dat de clubs er wel uit zouden komen en dat het daarna aan ons was. Het speelde in de winterse transferperiode en Real Madrid moest snel handelen. Mijn zaakwaarnemer vloog naar Madrid en de transfer kwam vervolgens snel tot stand." Gravesen deelde opeens een kleedkamer met supersterren als Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham en Roberto Carlos. De Scandinavische Galáctico kende een goede start in Madrid met veel speeltijd. Na het vertrek van coach Vanderlei Luxemburgo en sportief directeur Arrigo Sacchi werden speelminuten echter steeds sporadischer. Een handgemeen met Robinho op de training in augustus 2006 luidde het vertrek in van Gravesen bij de Spaanse grootmacht, al nam toenmalig trainer Fabio Capello hem eerst nog in bescherming. "Ik heb geen problemen met Thomas, hij is alleen is een beetje bijzonder. Alles moet namelijk altijd gaan zoals hij wil."

Gravesen, met 34 wedstrijden in het magische witte shirt van Real achter zijn naam, gaf kort na zijn vertrek uit het Santiago Bernabéu te kennen dat de Spaanse periode uit zijn loopbaan niet de meest succesvolle was geweest. De 66-voudig international van Denemarken, met twee EK’s en een WK op zijn erelijst, kon het ook niet laten om een paar kritische noten te kraken over de in zijn ogen soms luie spelers van Real. "Als ze er zin in hebben, is het fantastisch om met ze op het veld te staan. Maar het kwam voor dat er soms maar drie spelers bereid waren om zich in te spannen", zo liet Gravesen, die in Spanje de bijnaam 'Shrek' kreeg, tegenover TV3 aan duidelijkheid niets te wensen over. "Juist als je een echte superster bent, moet je voorop gaan in de strijd en dat deden zij niet. Soms gedroegen ze zich als een stel klootzakken." Capello was in zijn optiek een 'egoïst en een arrogant mannetje'. "Hij wist volgens mij niet eens wat mijn naam was." Tot slot kreeg het aankoopbeleid van Real een onvoldoende. "Ze dachten misschien een sterke middenvelder binnen te halen, maar dat ben ik geenszins. Dan hadden ze beter Lee Carsley kunnen halen, die speelde achter mij bij Everton. Toch ben ik blij dat Real zich heeft vergist."

13 Years Ago, Thomas Gravesen Tried To Deck Robinho In Real Madrid Training Bust-Up - https://t.co/RwGHrsQhTH #EvertonFC #EFC pic.twitter.com/RUR9XfXltw — Toffee News (@TOFnews) August 3, 2019

Een van de meest opmerkelijke dienstverbanden in de geschiedenis van het voetbal kwam daarmee na ruim achttien maanden ten einde. In de herfst van zijn loopbaan toog Gravesen naar Celtic, waar de routinier met zijn manier van spelen beter leek te passen. Het werd evenwel al snel duidelijk dat de carrière van de keiharde Deen in het slop was geraakt. Gravesen voegde een Schotse landstitel toe aan zijn palmares, de enige prijs uit zijn voetbaljaren, maar daar was ook alles mee gezegd. Hij werd tussendoor zelfs nog even uitgeleend aan zijn oude liefde Everton. In augustus 2008 werd een punt gezet achter het huwelijk tussen club en speler. Gordon Strachan, destijds de keuzeheer van the Bhoys, probeerde een verklaring te vinden voor het mislukte Schotse avontuur van Mad Dog. "We hebben ons best gedaan om een systeem te bedenken waarin Thomas tot zijn recht komt, maar dat is niet gelukt. Het ligt niet aan de speler of aan de club, maar aan de speelstijl", zo liet Strachan optekenen in de Schotse media. Gravesen gaf tien jaar na zijn vertrek uit Glasgow zijn versie van het hele gebeuren. "Helaas kwam ik in de persoon van Strachan een tegenstander tegen", citeerde Tipsbladet. "Zonde dat ik hem juist bij Celtic moest tegenkomen. Er was simpelweg geen chemie tussen ons als personen. Hij was ook altijd bang om te verliezen, de manager van het grote Celtic was daar altijd bang voor."

Pokermiljoenen in de USA

Een leven buiten de voetballerij en in de betrekkelijke anonimiteit volgde voor Gravesen, die zijn geluk beproefde in de Verenigde Staten als zakenman. Achteraf gezien geen slechte keuze, want de gewezen middenvelder wist door enkele slimme investeringen en een goede hand met pokeren in casino's een vermogen op te bouwen van naar verluidt ruim honderd miljoen euro. Las Vegas was jarenlang zijn standplaats in het land van de onbegrensde mogelijkheden. In september van dit jaar reageerde Gravesen tegenover FourFourTwo met een kwinkslag op de miljoenen die op zijn bankrekening zouden staan. "110 miljoen euro? En waar is de rest gebleven dan?" Het leven in Las Vegas, met het van oorsprong Tsjechische fotomodel Kamilla Persse als zijn metgezel, was een eindeloos fascinerende ervaring. "Ik heb daar bijna acht jaar gewoond en het was zond In zijn dit jaar verschenen biografie 'Mad Dog Gravesen: The Last of The Modern Footballing Mavericks' wordt het vaak explosieve en impulsieve karakter van Gravesen nog eens goed tegen het licht gehouden. Hij raakte volgens welingelichte bronnen in de pokerwereld door overmoed bijna vijftig miljoen euro kwijt en in zijn tijd bij Real raakte Ronaldo op het trainingsveld een tand kwijt doordat Gravesen hem optilde en daarna keihard tegen de grond kwakte. Buiten het veld genoot de Deen volop van het goede leven in Spanje en over aandacht van vrouwelijk schoon had hij niets te klagen. Er gingen zelfs geruchten over een romantisch avontuur met het Deense fotomodel Kira Eggers, die tevens als porno-actrice bijkluste. Journalist Johan Lyngholm-Bjerge probeert in de biografie te verklaren waarom de als mysterieus omschreven Gravesen in zijn thuisland met zoveel aandacht wordt gevolgd, zelfs jaren na zijn afscheid als profvoetballer. "Mensen houden ervan om dergelijke verhalen te lezen. Hij heeft echter weinig op met de media, omdat er in het verleden botsingen zijn geweest. Hij heeft verschillende opmerkelijke relaties gehad met vrouwen en het is logisch dat daarover wordt gesproken in de media. Veel van die verhalen waren waarschijnlijk grote onzin en ik denk dat Gravesen daar op een gegeven moment wel klaar mee was." David Moyes, manager van Gravesen bij Everton, nam de strapatsen van de ijzervreter uit Denemarken voor lief. De Schotse manager zet zijn mening over de oud-middenvelder kracht bij met een hilarische anekdote, met een hoofdrol voor de bij the Toffees opgegroeide Wayne Rooney. "Het gebeurde allemaal in een oude gymzaal. Daar schoten Thomas en Wayne met vuurwerk naar elkaar. Ze hadden grote raketten met buskruit opgesteld en daar druk mee bezig." Moyes vond zijn voormalige pupil een beetje gek, maar wel op een goede manier. "Het was een geweldige speler en we hielden bij Everton echt van hem. Hij luisterde nooit, maar dat was geen ramp." Oud-ploeggenoot James McFadden deelt de mening van de Schotse manager. "Er zat geen rem op, het was gewoon beangstigend", zei de oud-aanvaller in 2017 tegen Open Ferry. "Hij was echt knettergek en je wilde hem het liefst ontlopen. De meest hyperactieve persoon die ik ooit ben tegengekomen, je had geen moment rust met hem. Hij gooide assistent-manager Jimmy Lumsden zo over een behandeltafel en nam ooit een paintball-pistool mee naar de club. Ook schoot hij ooit met vuurwerk op onze fysiotherapeut. Hij rende gewoon het trainingsveld op en begon zonder pardon te schieten!" Gravesen is tegenwoordig als analist te zien op de Deense televisie

De gekkigheid op de trainingsvelden van Real en Everton ligt inmiddels ver achter Gravesen. Ook de Verenigde Staten spelen niet langer een rol in zijn leven, want inmiddels 43-jarige oud-speler keerde enige tijd geleden terug in het voor hem zo vertrouwde Denemarken. Gravesen was de afgelopen periode geregeld te zien als analist bij wedstrijden van het nationale elftal, dat zich onlangs wist te plaatsen voor het EK van volgend jaar. "Ik mis het voetbal en alles wat daarbij komt kijken. Daarom heb ik deze kans met beide handen aangegrepen", zei de gepensioneerde middenvelder eerder deze maand tegen FourFourTwo. De voetballiefhebbers in het Scandinavische land zijn blij met de comeback van Gravesen, die na zijn afscheid in 2008 volledig van de Deense radar verdween en ook in de USA jarenlang in de luwte leefde. Een volgende stap is wellicht het oppakken van een trainersloopbaan. Gravesen was niet de meest technisch begaafde speler van zijn generatie, maar de bikkelharde controleur schopte het wel tot international en speler van Real en wat dus wat het is om op topniveau te acteren. Daarnaast kan Mad Dog als geen ander een spelersgroep inspireren met zijn onuitputtelijke energie.