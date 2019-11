‘Als ik me in december onbelangrijk voel bij Barcelona, kijk ik verder’

Arturo Vidal is niet tevreden met zijn huidige rol bij Barcelona. De middenvelder heeft dit seizoen in dertien wedstrijden meegespeeld bij de Catalaanse grootmacht, maar heeft deze voetbaljaargang pas vier basisplekken weten te bemachtigen. De Chileen, die nog tot medio 2021 vastligt in het Camp Nou, hoopt snel op verbetering.

"Ik zou graag voor altijd hier blijven, maar ik moet er ook objectief naar kijken en van dag tot dag leven", zegt de 32-jarige middenvelder in een interview met Televisio de Catalunya. "Als ik me in december onbelangrijk voel bij Barcelona, kijk ik verder. Ook aan het einde van het seizoen zal ik mijn opties bekijken als ik me onbelangrijk voel."

"Ik zal dan een oplossing zoeken en mijn horizon verbreden om ervoor te zorgen dat ik me weer belangrijk ga voelen", aldus Vidal, die met Barcelona momenteel aan kop gaat in LaLiga en met de Spaanse topclub reeds is geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De routinier beseft echter wel dat het spel van Barcelona nog niet goed genoeg is.

"Je kan wel zeggen dat alles prima gaat, maar we moeten duidelijk veel verbeteren als we onze doelen willen halen aan het einde van het seizoen. We zijn er nog op tijd bij. We moeten ons maximaal inzetten en nog harder werken. De Champions League blijft een lastige opgave, er zijn veel sterke teams. Liverpool liet vorig jaar al zien dat ze in fysiek opzicht superieur zijn."