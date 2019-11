Jaap Stam overwoog afgelopen zomer al op te stappen bij Feyenoord

Jaap Stam stapte in oktober op bij Feyenoord na tegenvallende resultaten. De trainer speelde echter al veel eerder met het idee om de deur in De Kuip achter zich dicht te trekken. Nog voor de start van de competitie overwoog Stam om ontslag te nemen. Hij dacht hierover na toen technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong vertrokken.

Van Geel en De Jong stonden aan de basis van de komst van Stam naar Feyenoord. Toen zij bekend maakten op te stappen, sloeg bij Stam de twijfel toe. "Ja, daar heb ik toen wel over nagedacht. Je moet bij jezelf te raden gaan: wat gaan we zelf doen? Maar ik wilde toch de kans aangrijpen en kijken hoe het zou verlopen", vertelt Stam in een interview met de NOS. "Afspraken veranderen dan in keuzes van selecties, spelers en noem maar op."

Stam ging het avontuur in Rotterdam toch aan. Echter, na achttien wedstrijden hield hij het voor gezien. De kansloze nederlaag tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA was voor hem de bekende druppel. Ondanks zijn vertrek volgt hij de verrichtingen van Feyenoord nog op de voet. “Het is natuurlijk een hartstikke mooie club en je hoopt dat zo’n club weer dicht bij de top van Nederland kan komen. Bij Feyenoord beseffen ze ook wel dat de structuur en visie aangepakt moeten worden. Maar krijgen de nieuwe mensen daar de tijd voor? Of willen andere partijen ook een aandeel hebben in het neerzetten van de club?”

Stam werd opgevolgd door Dick Advocaat, die zijn handtekening zette onder een contract tot aan het einde van het seizoen. Van bijna de complete technische staf werd afscheid genomen. Onder leiding van Advocaat heeft Feyenoord de weg naar boven ingezet en werd nog geen wedstrijd verloren. De Rotterdammers zijn terug te vinden op de tiende plaats op de ranglijst en treden zondagmiddag aan tegen PEC Zwolle, de club waar Stam trainer was voor zijn tijd bij Feyenoord.