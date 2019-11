André Onana behoedde Lille-aanvaller met preek voor rode kaart

De achterhoede van Ajax had zijn handen afgelopen woensdag tegen Lille OSC vol aan Victor Osimhen. De Nigeriaanse aanvaller deed er alles aan om het de Amsterdamse verdedigers zo moeilijk mogelijk te maken in de groepsfase van de Champions League en zocht daarbij het randje op. Met geel op zak kreeg hij advies van Ajax-keeper André Onana om het wat rustiger aan te doen.

De frustraties liepen hoog op bij Osimhen, die veel duels uitvocht met de Ajax-verdedigers. Hij maakte diverse overtredingen en toen hij Lisandro Martínez een duw in zijn rug gaf, was scheidsrechter Felix Brych het zat en deelde hij een gele kaart uit. “Soms laat je je meeslepen in de emoties van de wedstrijd”, reageert de twintigjarige aanvaller in gesprek met OmaSportsTV. “Er was een moment dat een verdediger mij duwde, maar de scheidsrechter zei dat ik me liet vallen. Daar werd ik boos om, waarna ik een tegenstander omver duwde om de bal te krijgen.”

Onana zag dat Osimhen gefrustreerd raakte en sprak hem toe, zo geeft de Lille-aanvaller aan. “Onana is een ervaren speler, hij zei me dat ik kalm moest blijven en er voor moest zorgen dat ik geen rode kaart zou krijgen. Als dat van een tegenstander komt, van een Afrikaanse broer bovendien, neem je zo'n advies ter harte. Het zal zeker nuttig zijn voor me. Ik ben erg blij, vereerd en dankbaar dat Onana de tijd voor me nam en naar me toe kwam.” Lille is uitgeschakeld in de Champions League. Door het gelijkspel tussen Valencia en Chelsea en de nederlaag tegen Ajax is ook overwintering in de Europa League niet meer mogelijk.