AZ krijgt dramatisch nieuws na duel met Partizan: seizoen ten einde

Het seizoen van Pantelis Hatzidiakos zit er al op, zo maakt AZ via zijn officiële kanalen bekend. De Griekse verdediger liep in de Europa League-wedstrijd tegen Partizan Belgrado een zware knieblessure op, die hem dus lange tijd aan de kant houdt. De Alkmaarders melden niet wat precies de schade is aan de knie van Hatzidiakos, maar er wordt gesuggereerd dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd.

Hatzidiakos moest donderdagavond na 54 minuten met een brancard het veld verlaten, nadat hij een ogenschijnlijk zware blessure aan de knie had opgelopen. “Het is zijn knie. We weten niet precies wat er aan de hand is, daar komt vrijdag meer duidelijkheid over. Maar als je met je handen voor je gezicht van het veld wordt gedragen, is dat over het algemeen geen goed teken”, zei AZ-trainer Arne Slot in gesprek met het ANP.

De vrees die al bestond, is nu dus uitgekomen na nader onderzoek. Hatzidiakos zal dit seizoen niet meer in actie komen voor AZ. De 22-jarige verdediger dwong tijdens deze jaargang een basisplaats af in het elftal van Slot en speelde dit seizoen twintig officiële wedstrijden voor Alkmaarders. In oktober kreeg Hatzidiakos de ultieme beloning voor zijn ontwikkeling, met de eerste uitnodiging voor de Griekse nationale ploeg. Hij speelde tot dusver vier interlands voor Griekenland.

Het betekent uitermate slecht nieuws voor AZ, dat ook Ron Vlaar al tot de winterstop moet missen. Met Stijn Wuytens, Leon Bergsma en Joris Kramer is de spoeling daardoor dun in de defensie van de Alkmaarders. Door het 2-2 gelijkspel tegen Partizan verzekerde AZ zich van overwintering in de Europa League, terwijl komende zondag een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma staat.