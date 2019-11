Zorgwekkende statistieken voor PEC Zwolle op weg naar duel met Feyenoord

Feyenoord zette de lijn naar boven in onder Dick Advocaat, die vorige week tegen FC Groningen zijn eerste puntenverlies leed met de Rotterdammers (1-1). Donderdag volgde een 2-2 gelijkspel in de Europa League tegen Rangers FC en nu is het zaak voor de nummer tien van de Eredivisie om de knop om te zetten op weg naar het duel met PEC Zwolle. De ploeg van John Stegeman won in competitieverband al 32 jaar niet van Feyenoord in De Kuip en hoopt daar dit weekend verandering in te brengen. Opta beschouwt voor op het duel in Rotterdam, zondag vanaf 16.45 uur.

o Feyenoord verloor slechts één van de negentien thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle in de Eredivisie (veertien keer winst, viermaal gelijk): op 19 augustus 1987 met 0-1.

o Feyenoord hield ‘de nul’ in de laatste zeven thuisduels met PEC in de competitie, nog nooit behaalden de Rotterdammers in acht opeenvolgende Eredivisie-thuisduels met een specifieke tegenstander een clean sheet (ook zeven op rij tegen De Graafschap en FC Volendam).

o Feyenoord leed puntenverlies in dertien van de laatste negentien Eredivisie-wedstrijden na een midweeks Europees duel (zeven keer gelijk, zes keer verlies), waaronder in vijf van de zeven dit seizoen (drie keer gelijk, twee keer verlies).

o De laatste keer dat Feyenoord in opeenvolgende Eredivisie-duels met dezelfde basiself startte was op 4 en 7 april 2019; Feyenoord is samen met Ajax en PSV de enige ploeg die dit Eredivisie-seizoen in elk duel minimaal één wijziging in het basiselftal doorvoerde.

o Feyenoord kreeg onder Dick Advocaat gemiddeld 1,3 schoten op doel tegen per Eredivisie-duel (4 in 3 wedstrijden), onder Jaap Stam lag dat gemiddelde op 5,2 schoten op doel per wedstrijd tegen (57 in 11 duels).

o Nicolai Jörgensen speelde dit Eredivisieseizoen 33 procent van de mogelijke minuten voor Feyenoord (417 van de 1260), een lager percentage dan in 2018/19 (46%), 2017/18 (69%) en 2016/17 (88%).

o PEC Zwolle incasseerde in elk van de laatste veertien Eredivisie-duels minimaal één doelpunt, de laatste keer dat de Blauwvingers dit vijftien keer op rij overkwam op het hoogste niveau was in maart 2004 (ook 14 in augustus 2017).

o Van de laatste twaalf Eredivisie-doelpunten die PEC incasseerde tegen Feyenoord kwamen er zeven van buiten het strafschopgebied.

o Spelers van PEC Zwolle werden dit Eredivisie-seizoen vaker voorbij gedribbeld dan ieder ander team (197), terwijl Feyenoord juist het team is dat de meeste succesvolle dribbels ondernam (211).

o Bram van Polen kan zijn 205e Eredivisieduel voor PEC Zwolle spelen en Alex Booy evenaren als speler met de meeste Eredivisie-wedstrijden voor de club achter zijn naam.