‘We hebben tien dagen geleden met Ibrahimovic gesproken en dat is het’

Zlatan Ibrahimovic liet Los Angeles Galaxy onlangs achter zich en kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 38-jarige Zweedse spits wordt de laatste tijd voornamelijk in verband gebracht met een terugkeer in de Serie A, waar AC Milan, Bologna en Napoli belangstelling zouden hebben. Sinisa Mihajlovic, trainer van Bologna, bevestigt dat Ibrahimovic met i Rossoblu heeft gesproken.

“We hebben tien dagen geleden met Ibrahimovic gesproken en dat is het. Laten we afwachten wat er gaat gebeuren. Hij is geïnteresseerd. Als hij zou komen, zou hij dat voor mij en onze verstandhouding doen. Maar er spelen ook andere aspecten mee. Hij zal me in ieder geval bellen voordat hij zijn beslissing maakt, ongeacht waar hij voor kiest. Dit zal in ieder geval niet voor 10 december zijn, dus alles staat nu op stand-by”, zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Mihajlovic.

“Sinisa heb ik heel hoog zitten. Het is een vriend en een uitzonderlijk persoon”, zei Ibrahimovic in gesprek met La Gazzetta dello Sport over Mihajlovic. AC Milan, de club waar hij tussen 2010 en 2012 speelde, lijkt voorlopig de voornaamste gegadigde zijn om Ibrahimovic vast te leggen. De clubleiding van i Rossoneri heeft hem een officieel aanbod gedaan, maar de spits heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd. Naast Bologna en AC Milan zijn ook Napoli en een aantal clubs buiten Italië geïnteresseerd in de diensten van Ibrahimovic.

“Milaan is niet mijn tweede stad, het is mijn tweede thuis. Ik heb daar prachtige herinneringen liggen. Als er ergens een project is dat mij stimuleert, dan kan ik zonder moeite tot mijn vijftigste doorvoetballen. Ik ben net klaar met spelen in Los Angeles, wat ook een fantastische ervaring was”, zo flirtte Ibrahimovic met AC Milan. Het voornaamste struikelblok voor een hereniging tussen Ibrahimovic en i Rossoneri lijken voorlopig de salariseisen van de Zweed te zijn.