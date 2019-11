Grote kans op doelpunt zondagavond bij FC Emmen - PSV vanaf 21.40 uur

PSV verkeert in zwaar weer. De 2-1 overwinning op sc Heerenveen van vorige week zondag was meer dan welkom en met de drie punten zette het team van Mark van Bommel weer een stap in de juiste richting. Donderdag kregen de Eindhovenaren echter een nieuwe klap te verwerken. Op bezoek bij Sporting Portugal werd met liefst 4-0 verloren en neemt de druk op de schouders van de trainer toe. Dit weekend staat weer een nieuw duel voor de deur, deze keer met FC Emmen. Opta beschouwt op het duel aan De Oude Meerdijk, zondag vanaf 20.00 uur.

o PSV wist maar één van de vijf ontmoetingen met FC Emmen in alle competities niet te winnen: de meest recente in januari 2019 (2-2 in Drenthe).

o FC Emmen kreeg in de 5 duels met PSV in alle competities 23 goals tegen, waaronder 6 in de uitwedstrijd afgelopen seizoen: de grootste nederlaag van de club in alle competities sinds maart 2014: toen 0-8 tegen TOP Oss.

o FC Emmen won zeven van de laatste tien thuisduels in de Eredivisie (een keer gelijk, twee keer verlies), waaronder de laatste drie; vier opeenvolgende thuiszeges zou voor de Drenten voor het eerst sinds oktober 2013 zijn (toen vijf op rij, alle competities).

o Alleen FC Utrecht maakte dit kalenderjaar meer Eredivisie-goals in thuiswedstrijden tegen de traditionele top drie (8) dan FC Emmen (7, gelijk met Ajax).

o FC Emmen incasseerde dit seizoen zes tegentreffers vanaf de 85e minuut, samen met RKC en Heracles het meeste van alle Eredivisie-clubs; PSV maakte dit Eredivisie-seizoen meer doelpunten vanaf deze minuut dan elke andere ploeg (7).

o Michael de Leeuw, die goed was voor drie goals in acht competitieduels met PSV, staat dit seizoen na veertien Eredivisie-wedstrijden al op even veel treffers als de clubtopscorer van FC Emmen afgelopen seizoen: Anco Jansen, vijf goals.

o PSV won geen van de laatste drie uitduels in de Eredivisie (twee keer verlies, eenmaal gelijk) en kan voor het eerst sinds december 2013 niet winnen in minstens vier opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie: toen zeven (twee keer gelijk en vijf keer verlies).

o PSV won de laatste achttien Eredivisie-duels waarin de ploeg op voorsprong kwam; de laatste keer dat de Eindhovenaren niet wonnen ondanks een voorsprong was op 20 januari tegen FC Emmen (2-2).

o Steven Bergwijn was goed voor drie goals en zes assists in zijn laatste vijf Eredivisieduels; ondanks dat hij drie wedstrijden miste was er geen speler bij meer Eredivisie-treffers direct betrokken in deze periode (Quincy Promes, Cyriel Dessers & Hakim Ziyech ook 9).

o Ritsu Doan voltooide 84 procent van zijn dribbels namens PSV in de competitie (26 van de 31), het hoogste percentage van een speler voor één club dit Eredivisie-seizoen met meer dan 25 dribbels.