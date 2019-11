Twee Oranje-internationals verdienen plek in UEFA-elftal van de EK-kwalificatie

Georginio Wijnaldum en Memphis Depay hebben een plaats gekregen in het UEFA-elftal van de EK-kwalificatie. Depay nam tijdens de kwalificatiecyclus voor het EK van 2020 zes doelpunten en acht assists voor zijn rekening bij Oranje, terwijl Wijnaldum acht doelpunten en twee assists verzorgde. Verder hebben ook onder meer Harry Kane, Raheem Sterling, Sergio Ramos en Bernardo Silva een plaats gekregen in het team.

De UEFA heeft in het doel gekozen voor Andriy Pyatov. De doelman van Shakhtar Donetsk en Oekraïne, op het EK een tegenstander van Oranje in de poulefase, hield vijf keer de nul in de kwalificatiecyclus. De defensie bestaat naast Ramos uit Merih Demiral van Turkije en Juventus en Ragnar Sigurdsson van IJsland en FK Rostov. De meest opvallende naam in het UEFA-elftal is die van Giannis Kousoulos, die de plek van defensieve middenvelder inneemt.

?????? What a team!

Here's the @FedExEurope Performance Zone Team of the European Qualifiers... ??



Which player are you most excited to see at #EURO2020? pic.twitter.com/RoAsHTHulT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 29, 2019

De middenvelder van Cyprus en Omonia Nicosia nam vier doelpunten en maar liefst vijftig balheroveringen voor zijn rekening, al was dat niet voldoende om bij te dragen aan EK-kwalificatie. Naast Wijnaldum en Kousoulos hebben verder Bernardo Silva van Manchester City en Portugal en Eran Zahavi van Israël en Guangzhou R&F een plaats op het middenveld gekregen. Laatstgenoemde kan zich met zijn land via de play-offs nog kwalificeren voor het EK.

Depay maakt deel uit van een verder volledig Engelse voorhoede. Engeland kwalificeerde zich als winnaar van Groep A voor het EK en dat heeft Sterling en Kane een plaats in de aanval opgeleverd. De aanvallers van the Three Lions namen samen twintig doelpunten en twaalf assists voor hun rekening in de EK-kwalificatiecyclus.