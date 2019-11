Ten Hag mist Labyad tegen FC Twente en is in onzekerheid over Ziyech

Ajax treedt zondagmiddag zonder Zakaria Labyad aan tegen FC Twente. De buitenspeler raakte afgelopen woensdag geblesseerd aan zijn knie in de groepsfase van de Champions League tegen Lille OSC (0-2 winst). De inzetbaarheid van Hakim Ziyech is onzeker, zo laat trainer Erik ten Hag vrijdag weten via het clubkanaal van de Amsterdammers.

Labyad viel woensdag in de eerste helft uit nadat hij geblesseerd raakte in een sprintduel. Ziyech liep een kwetsuur aan zijn arm op en verliet het veld in de slotfase. Ten Hag kan niet al te veel zeggen over de situatie van het tweetal. “Zakaria zal in elk geval zondag nog niet inzetbaar zijn”, aldus de coach op de clubwebsite. “Zijn knie wordt verder onderzocht en zodra er meer bekend is dan zullen we dat melden. Hakim heeft donderdag niet met de groep getraind, we moeten de komende dagen afwachten."

Ajax trainde donderdag nog op Franse bodem en reisde vervolgens met de trein terug naar Amsterdam. Zondag hoopt de koploper van de Eredivisie opnieuw succes te boeken. “We weten wat ons daar te doen staat. Ik zeg altijd ‘24 uur genieten en dan weer verder naar volgende tegenstander'”, zegt Ten Hag, die ook David Neres moet missen door blessureleed. De Braziliaanse buitenspeler is geopereerd aan zijn knie en komt pas na de winterstop weer in actie.

Ajax gaat nog altijd ongeslagen aan kop in de competitie. In uitwedstrijden tegen Twente hebben de Amsterdammers het doorgaans lastig. De laatste uitzege in competitieverband Enschede dateert van 2 maart 2013 (0-2). "We weten dat het bij Twente lastig is, maar we móeten winnen. Het stadion staat bekend om de entourage en goeie ambiance. Het is aan ons om goed voorbereid te zijn om de strijd daar aan te gaan. Dat het een gevecht wordt, dat is zeker."