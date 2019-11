Vrijdag, 29 November 2019

Arsenal heeft drie trainers in beeld na ontslag Emery

Old Trafford lijkt toch niet de nieuwe bestemming van Mario Mandzukic te worden. Manchester United is niet langer geïnteresseerd in de komst van de Juventus-routinier. (The Athletic)

Mandzukic kan mogelijk wel in de Bundesliga terecht. Borussia Dortmund wil de aanvaller en ploeggenoot Emre Can in januari graag oppikken in Turijn. (The Sun)

Carlo Ancelotti is de belangrijkste kandidaat om Unai Emery op te volgen als manager van Arsenal. Behalve de trainer van Napoli zijn ook Nuno Espirito Santo van Wolverhampton Wanderers en Manchester City-assistent Mikel Arteta in beeld. (The Telegraph)

Bruno Fernandes staat, ondanks dat hij eerder deze week een nieuw contract tekende, nog altijd open voor een vertrek bij Sporting Portugal. De aan onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur gelinkt spelmaker mag voor zeventig miljoen euro vertrekken. (Daily Mail)

Chelsea gaat binnenkort in gesprek met Willian. De routinier beweerde onlangs dat hij geen aanbieding heeft gekregen om zijn aflopende contract te verlengen, terwijl the Blues volhouden dat dit wel het geval is geweest. (The Telegraph)