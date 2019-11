‘Hij had geschreven: Europees kampioen 2019. Ik heb me kapot gelachen’

"Edinson vertelt mij altijd dat ik een negatief persoon ben. Ik zei namelijk dat hij iedere prijs in Frankrijk zou pakken, maar nooit de Champions League. In voetbal win je namelijk niet zomaar door veel geld uit te geven", aldus Luis Cavani, vader van Edinson Cavani, all-time topscorer van Paris Saint-Germain. Het is aannemelijk dat vaderlief gelijk krijgt, want het einde van het dienstverband van de Uruguayaan in Parijs is in zicht. Het gebrek aan speelminuten, zijn aflopende contract en de hardnekkige transfergeruchten duiden op een naderende breuk tussen de spits en PSG.

Door Tim Siekman

Vader Luis vertelde deze week aan Movistar dat zijn zoon gebrand is om ooit de Champions League te winnen. Cavani senior heeft echter al sinds de overstap van Napoli naar PSG ernstige twijfels dat de goaltjesdief het miljardenbal ooit op zijn naam gaat schrijven. "Als je naar zijn huis gaat, zie je een tafel waar hij al zijn barbecues houdt. Hij heeft daarop geschreven: Paris Saint-Germain, Europees kampioen 2019. Ik heb me kapot gelachen. Ik heb eronder geschreven: ha ha ha. Ik denk niet eens dat hij het heeft opgemerkt, maar op een dag zal hij het moeten schoonwrijven."

De licht sadistische woorden van Luis Cavani zijn hard, maar lijken toch bewaarheid te worden. De 32-jarige aanvaller heeft sinds zijn komst naar Frankrijk in 2013 vijf landstitels, vier keer de Coupe de France, vijf keer de Coupe de la Ligue en zeven keer de Super Cup gewonnen met PSG. De felbegeerde Champions League blijkt vooralsnog echter een utopie. Mogelijk is dit seizoen de laatste kans om een gooi te doen naar de eindzege van het prestigieuze clubtoernooi, daar de rol van de ervaren topschutter in het Parc des Princes per week kleiner lijkt te worden.

Slachtoffer van Mauro Icardi

Cavani kampte in het begin van het seizoen met een heupblessure, waardoor zijn inbreng bij PSG op een laag pitje kwam te staan. Inmiddels is de spits al acht duels hersteld van de kwetsuur, maar heeft hij sindsdien pas één basisplaats gekregen, uit tegen Stade Brest (1-2). Cavani is gedegradeerd tot bankzitter, waarbij hij per wedstrijd moet hopen op enkele speelminuten. Dinsdag, bij de 2-2 remise tegen Real Madrid in de Champions League, kreeg hij een nieuwe tik te verwerken: niet hij, maar Neymar, Pablo Sarabia en Julian Draxler mochten invallen voor Idrissa Gueye, Mauro Icardi en Ángel di María.

Pires: 'PSG heeft alles in huis om de Champions League te winnen'

De concurrentie bij PSG is moordend voor Cavani. El Matador heeft in de loop der jaren al met veel topspelers te maken gehad bij de grootmacht, zoals Neymar, Mbappé en Zlatan Ibrahimovic. Vrijwel ieder seizoen speculeerden Franse media dat de aanvaller het moeilijk zou krijgen zijn basisplaats te behouden, maar afgezien van enkele periodes van blessureleed is Cavani een vaste kracht gebleken. Sterker nog: de spits heeft zichzelf in de geschiedenisboeken geschoten door uit te groeien tot clubtopscorer, met tot dusver 195 doelpunten in 288 wedstrijden.

Toch zullen de huidige ontwikkelingen bij PSG de alarmbellen doen rinkelen bij Cavani. Zijn grootste bedreiging is Icardi, momenteel gehuurd van Internazionale. De Argentijn, onder trainer Thomas Tuchel de vaste centrumspits, scoort aan de lopende band, tot tevredenheid van de leiding van les Parisiens. Volgens onder meer La Gazzetta dello Sport is PSG van plan de optie tot koop ter hoogte van circa 65 miljoen euro te lichten en Icardi voor vijf jaar te binden. Met de definitieve komst van de 26-jarige spits is er al helemaal geen plek meer voor Cavani, zo luidt de conclusie in Frankrijk.

'Hij symboliseert wat de club niet langer meer is'

Cavani zal deze winter niet van werkgever wisselen, meende zaakwaarnemer annex halfbroer Walter Guglielmone. "We maken ons niet druk of hij een contractverlenging krijgt aangeboden of niet. Edi zal voldoende transferopties hebben, zeker als zijn contract deze zomer afloopt", aldus de belangenbehartiger in de Italiaanse pers. Los Angeles Galaxy werd in de wandelgangen reeds als een serieuze transfermogelijkheid aangeduid en ook clubs uit China en Zuid-Amerika zouden interesse hebben. "De belangstelling van LA Galaxy? We zijn aan het praten, maar momenteel is er helemaal niets concreet."

Guglielmone gaf daarnaast aan dat een langer verblijf in Europa eveneens een goede vervolgstap kan zijn. "Het zal afhangen ook van het project dat de club biedt", stelde Guglielmone, die wil benadrukken dat de 32-jarige spits nog een paar jaartjes kan meedraaien in de top. "Edi heeft nog steeds drie jaar dat hij op het hoogste niveau kan acteren. Hij kan bij elke grote club in Europa spelen." Naar verluidt azen nu enkele Italiaanse clubs op de diensten van Cavani. "Het is een mogelijkheid dat hij in Europa blijft. Er zijn contacten, maar ik mag niets zeggen", aldus Guglielmone.

Onvoorwaardelijke liefde zal Cavani in ieder geval altijd blijven voelen in Parijs, zo beweert Le Point. Het Franse weekblad ziet de spits als een fraaie combinatie van kwaliteiten en ijver, terwijl hij tevens over de juiste voetbalfilosofie beschikt. "Altijd trouw, altijd bereid inspanningen te leveren die sommigen niet willen leveren", zo klinkt het. "Hij symboliseert wat de club niet langer meer is: bescheiden, vastberaden, ten dienste van het collectief en trots om de kleuren van Parijs te dragen. Het is vooral door zijn houding dat Edi alle harten heeft veroverd."