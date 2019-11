Ajax beleeft beste decennium ooit en kan PSV voorbij tegen FC Twente

Het vizier van Ajax is weer gericht op de Eredivisie, nadat afgelopen woensdag een 0-2 uitzege werd geboekt in de groepsfase van de Champions League tegen Lille OSC. Het team van Erik ten Hag gaat in de competie nog altijd ongeslagen aan kop en hoopt die status te behouden tegen FC Twente. De Tukkers zijn terug te vinden op de twaalfde plaats en gingen vorige week met 2-1 onderuit tegen VVV-Venlo. Opta beschouwt voor op het duel in de Grolsch Veste, zondag vanaf 12.15 uur.

o Ajax wist geen van de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden tegen FC Twente in Enschede te winnen: vier keer gelijk, een keer verlies. De laatste zege van de Amsterdammers in de Grolsch Veste was op 2 maart 2013 (0-2).

o Ajax verloor slechts één van de laatste vijftien ontmoetingen met FC Twente in alle competities: acht keer winst, zes keer gelijk. Op 11 december 2016 werd een 1-0 nederlaag geleden.

o FC Twente won slechts 1 van de laatste 31 competitieduels met ploegen uit de traditionele top 3: tien keer gelijk, twintig keer verlies.

o Alleen Ajax stond dit Eredivisie-seizoen langer op voorsprong in thuisduels (334 speelminuten) dan FC Twente (292 minuten).

o Emil Berggreen creëerde dit Eredivisie-seizoen per negentig minuten meer kansen voor zijn ploeggenoten dan iedere andere speler van FC Twente: 2,7 – 6 in 203 speelminuten).

o Slechts drie doelmannen hebben deze Eredivisie-jaargang een hoger reddingspercentage dan Joël Drommel (71,1% - meer dan 2 duels); persoonlijk kent Joël Drommel qua reddingspercentage zijn beste Eredivisie-seizoen (66,3% in 2017/18, 55,7% in 2015/16).

o Ajax verzamelde dit decennium 780 punten in de Eredivisie en kent qua Eredivisie-punten het beste decennium uit de clubhistorie (778 punten in de jaren zeventig, omgerekend naar 3 punten per zege); wanneer Ajax minimaal een punt pakt tegen FC Twente beleven de Amsterdammers het beste Eredivisie-decennium ooit voor een club (PSV ook 780 punten in het eerste decennium deze eeuw).

o Hakim Ziyech (68), Dusan Tadic (66) en Quincy Promes (32) kwamen in totaal 166 keer in actie voor FC Twente in de Eredivisie en waren daarin individueel gezien direct betrokken bij 133 doelpunten (Ziyech 57, Tadic 57, Promes 19).

o Hakim Ziyech scoorde tegen 25 van de 26 teams die hij ontmoette in competitieverband, alleen tegen FC Twente kwam hij nog niet tot een treffer (6 duels).

o Ajax scoorde vier keer in elk van de laatste vier competitieduels, in 1995 scoorden de Amsterdammers voor het laatst minstens vier keer in vijf Eredivisie-duels op rij.

Ajax-musketiers terug in Enschede

Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Quincy Promes hebben allen een verleden bij FC Twente en keren zondag terug in de Grolsch Veste. Gezamenlijk speelden zij 166 competitiewedstrijden voor de Tukkers en waren daarin direct betrokken bij 133 goals. Ziyech en Tadic waren de schutter of aangever bij 57 doelpunten, Promes was direct betrokken bij 19 treffers in de competitie, zo weet Opta.

Geen enkele andere speler was dit Eredivisie-seizoen bij meer doelpunten betrokken dan Tadic (18), Ziyech (15) of Promes (13). De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de connectie tussen de laatste twee spelers. Promes verstuurde dit Eredivisie-seizoen meer passes naar Ziyech dan naar elke andere speler (89), vice versa is dat net zo (Ziyech 88 passes op Promes). Ziyech bereidde in de competitie drie goals van Promes voor.