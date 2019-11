Gerrard ziet Feyenoord goed wegkomen en heeft dringende oproep aan UEFA

Steven Gerrard is blij met het optreden van Rangers FC in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-2), waardoor overwintering in Europa een realistische optie blijft voor de Schotse club. De Engelse manager heeft aan de andere kant weinig waardering voor de inbreng van scheidsrechter Damir Skomina, die het in de ogen van Gerrard naliet om Alfredo Morelos een strafschop te geven na een overtreding van Leroy Fer.

"We hadden overduidelijk een strafschop verdiend", stelt Gerrard onomwonden op de persconferentie na afloop van het gelijkspel in De Kuip. "Als de scheidsrechter de beelden terugziet, zal hij waarschijnlijk woest op zichzelf zijn. Ik zou graag eens een goede uitleg van de UEFA willen waarom wij nooit een strafschop krijgen. Fer klimt gewoon over Morelos heen. Het is wanhopig verdedigen en hij brengt hem duidelijk naar de grond. Als het ergens anders op het veld gebeurt is het altijd een overtreding, dus dit was ook een strafschop."

Advocaat tevreden met gelijkspel Feyenoord: 'Verwijt mijn spelers niks'

Toornstra wist de score te openen voor Feyenoord, al werd zijn schot wel van richting veranderd door Rangers-verdediger Filip Helander. Morelos poetste de achterstand echter weg met twee rake kopballen. Gerrard, die de aanvaller een transfersom van vijftig miljoen euro toedicht, is dan ook maar wat blij met de spits uit Colombia. "Hij is niet te koop, voor geen enkel prijs."

Gerrard prijst zich gelukkig met de veerkracht die zijn elftal toonde tegen Feyenoord. "Ik heb de spelers in de rust gevraagd om te onthouden waar we voor speelden en hoe hard we in de voorbije periode hebben gewerkt om op dit niveau te mogen spelen. Ik vroeg ze om het echte Rangers te laten zien na in de tweede helft. Dat hebben ze zeker gedaan. We maakten de 2-1 en dat verdienden we ook."