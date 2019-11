Arsenal grijpt in na Europees echec en ontslaat Unai Emery

Arsenal heeft per direct een einde gemaakt aan de samenwerking met manager Unai Emery, zo meldt de Londense club vrijdag via de officiële kanalen. De beslissing om de Spaanse coach te ontslaan komt een dag na de 1-2 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de groepsfase van de Europa League. Assistent-manager Fredrik Ljungberg neemt voorlopig de honneurs waar in de dug-out van Arsenal, dat zondag op bezoek gaat bij Norwich City.

De positie van Emery stond al enige tijd onder hevige druk, daar Arsenal al zeven wedstrijden op rij niet heeft weten te winnen. Daarnaast leek het gros van de spelersgroep uitgekeken te zijn op de werkwijze van de oefenmeester uit Spanje. Onder meer de BBC wist vrijdagochtend al te melden dat er door de beleidsbepalers crisisoverleg werd gevoerd om de toekomst van Emery te bespreken. Er is dus voor gekozen door de Arsenal-directie om de 47-jarige trainer de laan uit te sturen.

Emery, die zelf tot het laatste moment bleef hopen op een ommekeer bij Arsenal, begon medio 2018 aan zijn werkzaamheden in het Emirates Stadium, als opvolger van Arsène Wenger. In zijn eerste seizoen zorgde Emery voor een serie van 22 wedstrijden zonder nederlaag, terwijl daarnaast de finale van de Europa League werd bereikt. In de eindstrijd was Chelsea echter duidelijk te sterk (1-4). Vanwege een dramatische eindsprint liep Arsenal ook nog eens een plaatsbewijs voor de Champions League mis.

De vormcrisis werd doorgetrokken naar dit seizoen, want Arsenal maakt al enige maanden een zeer tegenvallende indruk. In de Premier League wisten de Londenaren tot dusver slechts vier van de dertien duels winnend af te sluiten, wat heeft geresulteerd in een teleurstellende achtste plaats. Tevens was er ontzettend veel kritiek op de vaak defensieve speelstijl die Emery voorstond. Als mogelijke opvolger is onder meer Nuno Espírito Santo in beeld, al wil de Portugese manager niet openlijk speculeren over een vertrek bij Wolverhampton Wanderers.