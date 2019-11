Valentijn Driessen leeft mee met ‘marionet’ bij Feyenoord: ‘Vooral sterkte’

Valentijn Driessen heeft weinig vertrouwen in Mark Koevermans, die eerder deze week werd aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf begeeft de bestuurder zich in De Kuip nu al in een mijnenveld en is Koevermans daarnaast op deze functie terechtgekomen vanwege verschillende afzeggingen in de afgelopen maanden.

In de optiek van Driessen draagt Koevermans een 'smet' met zich mee. "Als (commercieel) directeur en een elfjarig dienstverband is hij medeverantwoordelijk voor de huidige teloorgang van de Stadionclub", zo oordeelt de journalist in niet mis te verstane bewoordingen. "Ook bestaat op de werkvloer bij het personeel weinig draagvlak voor de nieuwe baas, terwijl Het Legioen op spandoeken al liet weten wat zij de directeur aanraden: ’Koevermans rot op’."

Driessen denkt dat Koevermans een te innige band heeft met de Vrienden van Feyenoord, de groepering die volgens hem 'een verstikkende greep' heeft op de totale organisatie in Rotterdam-Zuid. "Koevermans geldt als een marionet van dit gezelschap dat Feyenoord medio 2012 van de financiële ondergang redde met een kapitaalinjectie van zo’n dertig miljoen euro in ruil voor 49% van de aandelen. Sindsdien vormen zij een niet te onderschatten machtsfactor binnen de club als aandeelhouder met twee plaatsen in de rvc."

De Vrienden van Feyenoord hielden een grote schoonmaak op de burelen van Feyenoord, zo weet Driessen verder te melden. "Het gevolg: de vrije val van Feyenoord. Maar met hun man Koevermans als algemeen directeur en twee rvc-leden hebben de Vrienden een sterke greep op de club, die ze ten koste van alles willen behouden." Koevermans staat een loodzware taak te wachten, met onder meer het stadiondossier. "Zo beschouwd begint Koevermans aan een onmogelijke opdracht in een slangenkuil waar macht en eigen belang boven Feyenoord gaan. Normaliter wens je een algemeen directeur succes bij z'n aanstelling; Mark Koevermans wens je vooral sterkte. Sterkte op de weg waarbij de kans bestaat dat deze leidt tot z'n eigen ondergang."