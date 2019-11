Van Bommel mist drie sterren: ‘Dat zijn vijftig goals en twintig assists’

Tweeënhalve maand geleden stelde Mark van Bommel dat PSV dit seizoen over een betere selectie beschikt dan vorig jaar, maar inmiddels geeft de trainer toe dat het vertrek van enkele bepalende spelers de club zwaar is gevallen. Na de 4-0 nederlaag bij Sporting Portugal van donderdag wordt Van Bommel door FOX Sports gevraagd of hij nog achter zijn uitspraak van september staat. Hij wijst vervolgens naar drie spelers die afgelopen zomer zijn vertrokken uit Eindhoven.

"Je bent Luuk de Jong kwijtgeraakt, je bent Hirving Lozano kwijtgeraakt, je bent Angeliño kwijtgeraakt...", somt de geplaagde oefenmeester op. "Bij elkaar zijn dat denk ik vijftig goals en twintig assists. Luuk de Jong is 28 jaar (29, red.), heeft een aantal keer in het buitenland gespeeld en is een ervaren jongen. Die ben je kwijt. Angeliño is gewoon een heel goede linksback, en we zijn nu een beetje aan het zoeken wie daar de beste oplossing is. Ik denk dat we daar op dit moment de beste oplossing hebben staan", doelt hij op Michal Sadílek.

"Lozano is gewoon een ervaren speler die weet wat er op dit niveau gevraagd wordt. Daar zijn we naar op zoek. Ik kan van Mo Ihattaren niet verwachten dat hij het elftal bij de hand neemt. Dat kan hij misschien wel over drie of vier jaar", maakt Van Bommel duidelijk. Of het seizoen van PSV verloren is, wil hij niet volledig bevestigen. "We zijn uit Europa, ja. Wij wilden graag overwinteren in Europa. Maar ik zie altijd perspectief. Als ik zie hoe de jongens elke dag trainen, en wat voor energie erin zit... Dat ziet er gewoon goed uit. Of ik het nog aan de praat krijg? Ja, natuurlijk."

De verklaring over het gemis van de drie sterspelers verbaast analist Kenneth Pérez weinig. 'Een blinde' kan zien dat het gemis van de genoemde spelers zijn wissel trekt, geeft hij aan. "Iedereen kan zien dat Angeliño honderd keer beter is dan Sadílek. Ik weet niet of Malen minder is dan Luuk de Jong, maar het is een ander soort speler met een andere ervaring." Of een groot deel van de huidige selectie over drie jaar veel verder is, zoals Van Bommel suggereerde met betrekking tot Ihattaren, betwijfelt hij. Er zitten ook een heleboel spelers die de komende drie, vier jaar echt niet beter worden."