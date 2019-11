Coëfficiëntenlijst: Nederland verstevigt positie en blijft dreiging voor België

Nederland houdt op coëfficiëntengebied gemengde gevoelens over aan de vijfde Europese speelronde. AZ wist op miraculeuze wijze overwintering in de Europa League te bewerkstelligen en kan daardoor ook na de winterstop punten scoren, maar PSV is na de kansloze nederlaag tegen Sporting Portugal (4-0) uitgeschakeld. Nummer negen Nederland neemt op de coëfficiëntenlijst nog verder afstand van zijn achtervolgers en blijft in een spannende strijd verwikkeld met nummer acht België.

Ajax blijft de grootverdiener voor Nederland. De Amsterdammers bezorgden hun land woensdag in de Champions League tegen Lille OSC (0-2 winst) 0,4 punt. Het gelijkspel van AZ tegen Partizan Belgrado (2-2) levert Nederland 0,2 punt op, net als het resultaat van Feyenoord tegen Rangers FC (ook 2-2). De Rotterdammers staan onderaan hun poule, maar hebben in de laatste wedstrijd bij FC Porto nog een kleine kans om door te gaan.

Concurrent België zag Champions League-deelnemer Club Brugge in de allerlaatste minuut een punt pakken tegen Galatasaray (1-1). Club maakt daardoor goede kans om verder te gaan in de Europa League. Racing Genk verloor van Red Bull Salzburg (1-4) en is op alle fronten uitgeschakeld, terwijl AA Gent met een gelijkspel tegen AS Saint-Étienne (0-0) overwintering in de Europa League afdwong. Voor Standard Luik wordt dat na het gelijkspel tegen Vitória Guimarães (1-1) lastig, waardoor België waarschijnlijk met slechts twee ploegen overblijft in Europa.

Nederland heeft inmiddels een flink gat opgebouwd met Oekraïne en Turkije en die voorsprong is alleen maar groter geworden. Oekraïne scoorde alleen punten met het gelijkspel van Shakhtar Donetsk tegen Manchester City (1-1), omdat Dinamo Kiev en Oleksandriya donderdag verloren. Laatstgenoemde is uitgeschakeld in de Europa League, terwijl Kiev er met een derde plek in Groep B niet goed voor staat.

Voor Turkije is het Europese seizoen een totale nachtmerrie. Galatasaray gaf een voorsprong weg tegen het eerder genoemde Club Brugge (1-1) en staat daardoor onderaan in zijn Champions League-poule. In de Europa League gaat het niet veel beter: Trabzonspor en Besiktas zijn al uitgeschakeld, al won laatstgenoemde wel van Slovan Bratislava (2-1). Istanbul Basaksehir was de laatste hoop voor de Turken, maar die club zette overwintering zwaar op het spel door thuis kansloos onderuit te gaan tegen AS Roma (0-3). Mogelijk houdt Turkije daardoor na de winterstop geen enkele Europese deelnemer over.

De coëfficiëntenranglijst per 28 november

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 47,249 (+1,4) 5/5 7. Rusland 45,216 (+0,833) 4/6 8. België 36,900 (+0,6) 4/5 9. Nederland 34,950 (+0,8) 4/5 10. Oekraïne 33,300 (+0,2) 3/5 11. Turkije 32,400 (+0,6) 4/5 12. Oostenrijk 31,525 (+0,8) 3/5

Welke plek is goed voor welke tickets?