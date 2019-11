PSV klaar in Europa na compleet demasqué in Lissabon

PSV is klaar in de Europa League. Een compleet demasqué op bezoek bij Sporting Portugal had donderdagavond een 4-0 nederlaag tot gevolg. De bezoekers uit Eindhoven werden door Sporting gedegradeerd tot figuranten: slechts zelden zorgde PSV voor problemen bij Sporting, terwijl de paniek toesloeg zodra de thuisploeg de aanval zocht. Het is een nieuwe opdoffer voor de geplaagde trainer Mark van Bommel, die slechts een van zijn laatste acht officiële duels won. Omdat LASK Linz met 1-2 won bij Rosenborg BK, weet PSV al na vijf optredens dat het als derde zal eindigen in Groep D.

Om overwintering in eigen hand te houden, moest PSV winnen in Lissabon. Maar het zag er al snel naar uit dat een driepunter een utopie was. Binnen een kwartier leidde Sporting met 2-0; het openingsdoelpunt kwam van Luiz Phellype. Na een handige voorzet van Bruno Fernandes met de buitenkant van de voet dook Phellype op voor Nick Viergever en knikte hij raak in de verre hoek. Fernandes zou zich ontpoppen tot grote uitblinker van de wedstrijd. Hij was betrokken bij alle vier de doelpunten van Sporting en maakte er twee zelf.

De sterspeler van Sporting zorgde allereerst voor de 2-0 in het José Alvalade. Hij stoomde op over het middenveld, werd niet gehinderd en besloot zijn geluk te beproeven vanaf ruim 25 meter. Hij vuurde met een laag schot raak via de binnenkant van de linkerpaal. PSV leek na die forse tegenvallers wat beter in de wedstrijd te komen. De bezoekers kregen het initiatief in handen, maar sloegen niet toe. Misschien wel de beste kans van die fase was voor Bruma, kind van de club bij Sporting, die uit kansrijke positie voorlangs schoot.

Het lukte de ploeg van Mark van Bommel zelfs niet om met een 2-0 achterstand de rust te halen. Opnieuw was Fernandes betrokken bij het doelpunt, maar de aandacht ging uit naar de afronding van Jérémy Mathieu. Al vallend kreeg de verdediger de bal hard in de bovenhoek, na een corner van de middenvelder: 3-0. Het viel PSV aan te rekenen dat Mathieu door niemand werd gedekt. Met de komst van Gastón Pereiro en Cody Gakpo voor respectievelijk Pablo Rosario en Bruma koos Van Bommel in de tweede helft nasrukkelijk voor de aanval.

Al dertig seconden na rust was PSV dicht bij de 3-1, toen doelman Luís Maximiano zich moest strekken na een uithaal van Mohamed Ihattaren die volgde op een flitsende aanval. Het bleek echter niet de opmaat voor een herrijzenis van PSV. Het tempo nam al gauw af en de Eredivisionist zakte terug. Sporting hield de bal makkelijker in de ploeg, maar toonde niet de urgentie om de score nog verder op te voeren. Dat gebeurde uiteindelijk toch, uit een strafschop. Marcos Acuña werd na een lange solo aangetikt door Timo Baumgartl en het was Fernandes die de penalty benutte met een opvallend stiftje in de rechterhoek.