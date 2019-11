Teun Koopmeiners tot tranen toe geroerd na weergaloze comeback AZ

Na de winterstop is minstens één Nederlandse club actief in de Europa League. AZ leek donderdagavond voor eigen publiek te gaan verliezen van Partizan Belgrado, maar knokte zich ondanks een rode kaart van Myron Boadu terug tot 2-2, door twee late goals van Ferdy Druijf. Daarmee is AZ verzekerd van op zijn minst de tweede plek in Groep L. Aanvoerder Teun Koopmeiners was na afloop met stomheid geslagen voor de camera van FOX Sports.

"Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het was qua spel misschien wel een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen, zeker in de eerste helft", luidde de eerste reactie van de middenvelder. "Het zat allemaal niet mee en Myron moest er ook nog af met een rode kaart. Wat er daarna gebeurt, kan ik niet eens beschrijven." De emotie liep daarna op bij Koopmeiners, die tot tranen toe geroerd was.

"Ik ben een beetje sprakeloos. Je werkt zo hard. Dat het dan zo op het laatst gebeurt, dat maakt emoties los. Het is ongelooflij", stamelt Koopmeiners. "Je wordt boos op elkaar in de rust omdat het zo dramatisch gaat. Het lijkt alsof we teruggaan naar Antwerp-uit", doelt hij op de laatste voorrondewedstrijd, waarin AZ op het laatste moment een verlenging afdwong en uiteindelijk de groepsfase bereikte. "Dan valt ie opeens binnen. Het is ongelooflijk."

Partizan leidde bij rust met 0-2. Toch hield AZ vertrouwen in een goede afloop, vertelt Koopmeiners. "Natuurlijk. In de rust zeiden we tegen elkaar dat we het daar (in Belgrado, red.) met tien man deden. Dus waarom zouden we nu niet de 1-2 kunnen maken?" AZ begon met elf man aan de tweede helft; Boadu kreeg zes minuten voor tijd zijn tweede gele prent. "Uiteindelijk doen we het wéér met tien man. Ik moet het even laten bezinken, denk ik. Het doel is om nu de groep te winnen. Nog één mooi affiche tegen Manchester United te gaan."