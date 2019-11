FC Porto helpt Feyenoord een handje; Weghorst en Kluivert zijn belangrijk

FC Porto heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord nog een kleine kans maakt op een vervolg in de Europa League. De ploeg van trainer Sérgio Conceição won donderdagavond met 1-2 van Young Boys en nam daarmee de tweede plek over in Groep G. Beide teams hebben zeven punten; Rangers staat op acht en Feyenoord op vijf. Tegelijkertijd nam AS Roma, mede door een goal van Justin Kluivert, de tweede plek over van Medipol Basaksehir in een onderling duel in Groep J (0-3). Wout Weghorst bezorgde VfL Wolfsburg een 0-1 zege op FC Oleksandriya en daarmee verzekerde de club zich van Europese overwintering.

Young Boys - FC Porto 1-2

Al binnen zes minuten greep Young Boys de leiding voor eigen publiek. Een indraaiende vrije trap van Ulisses Garcia vanaf de linkerflank belandde op het hoofd van Christian Fassnacht, die raak kopte in de rechterhoek. Voor Feyenoord was dat geen gunstige tussenstand, want met een overwinning van Porto hadden de Rotterdammers een grotere kans om nog te overwinteren. De 1-0 stand bleef lang staan, maar in de slotfase kantelde Porto de wedstrijd volledig. Vincent Aboubakar tilde de stand een kwartier voor tijd naar 1-1, toen hij van dichtbij de rechterhoek vond op aangeven van Moussa Marega. Even daarna besliste hij de wedstrijd nadat de bal uit een corner plots voor zijn voeten belandde bij de tweede paal: 1-2.

Medipol Basaksehir - AS Roma 0-3

Medipol Basaksehir, waar Eljero Elia niet in de selectie zat, begon nog goed aan de wedstrijd. Kansen voor Edin Visca en Enzo Crivelli gingen er echter net niet in, terwijl AS Roma na een half uur een penalty kreeg vanwege een handsbal van Mehmet Topal. Jordan Veretout maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. Vier minuten voor rust verdubbelde Justin Kluivert de Romeinse voorsprong. De ex-Ajacied werd diep gestuurd door Lorenzo Pellegrini, begon aan een lange rush en schoot de bal uiteindelijk keurig in de verre hoek: 0-2. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Roma voor de definitieve beslissing. Pellegrini bereikte met een prachtige pass ditmaal Edin Dzeko, die de bal op de borst aannam en rustig langs doelman Mert Günok schoof: 0-3. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en gebeurde er in de tweede helft weinig spectaculairs meer voor beide doelen.

FC Oleksandriya - VfL Wolfsburg 0-1

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor VfL Wolfsburg. Admir Mehmedi had de openingstreffer voor het inkoppen, maar zag de bal net naast gaan. Aan de andere kant was Dmytro Shastal in de rebound dichtbij voor Oleksandriya, maar doelman Koen Casteels redde de Duitsers. Op slag van rust versierde Wout Weghorst een penalty. De spits werd bij een vrije trap vanaf de rechterkant licht vastgehouden en ging tegen het gras. De daaropvolgende strafschop werd door Weghorst zelf feilloos binnen geschoten. Na rust had Jérôme Roussillon de voorsprong nog kunnen vergroten, maar doelman Yuri Pankiv bracht redding.