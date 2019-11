Feyenoord heeft klein wonder nodig na solo van Sinisterra

Feyenoord heeft nog een sprankje hoop op Europese overwintering. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam donderdagavond voor eigen publiek niet voorbij Rangers FC (2-2) en staat daardoor met vijf punten onderaan in Groep G. Omdat FC Porto tegelijkertijd won van Young Boys (1-2) is Feyenoord nog niet volledig kansloos. Men moet in de laatste speelronde winnen op bezoek bij FC Porto en hopen dat Young Boys verliest bij Rangers.

De Kuip veerde op na achttien minuten, toen Orkun Kökcü zich over een corner ontfermde. Hij bracht de bal bij Eric Botteghin, die boven zijn bewaker uit torende en doelman Allan McGregor dwong om zijn kopbal te pareren. In de rebound probeerde ook Leroy Fer het met zijn hoofd; de middenvelder kopte tegen de buitenkant van de kruising. Een minuut later veroverde Feyenoord de bal op het middenveld, kapte Sam Larsson naar binnen in het strafschopgebied en trof hij het zijnet. Een prima voorzet van Lutsharel Geertruida bleek vervolgens niet besteed aan Luis Sinisterra, die de bal volledig verkeerd raakte uit kansrijke positie.

Het waren de bewijsstukken van een Rotterdamse opleving, na een minder sterk begin van Feyenoord. Advocaat, ex-trainer van Rangers FC, coachte met name in het eerste kwartier hevig en leek niet tevreden over wat hij zag. Feyenoord was niet zozeer de onderliggende partij, maar kreeg geen grip op de wedstrijd. Na de korte kansenregen zakte het tempo opnieuw. Maar het geluk waar het Feyenoord tot dan toe aan ontbrak, kwam de ploeg na ruim een halfuur wel aanwaaien. Borna Barisic kopte een bal onhandig door het midden weg en daar profiteerde Jens Toornstra van. Hij combineerde met Larsson en schoot raak via het been van Filip Helander: 1-0.

Feyenoord hoopte de voorsprong nog voor de rust te verdubbeln en kwam dichtbij via Steven Berghuis, die alleen op het doel afging en McGregor op de proef stelde met een hard schot vanuit een lastige hoek. Een nog grotere mogelijkheid was voor Sinisterra, bij de tweede paal na een indraaiende vrije trap van Berghuis. Debuterend doelman Nick Marsman, opgesteld als vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer, werd aan de overzijde amper getest. Het was logisch dat Feyenoord op zoek was naar een grotere marge, want bij een zege met twee doelpunten verschil is het onderling resultaat met Rangers in het voordeel van de Eredivisionist.

Het optimisme verging Feyenoord echter in de tweede helft. Het Rangers van Steven Gerrard kwam een stuk sterker uit de kleedkamer en boog de 1-0 achterstand om in een 1-2 voorspong. Beide treffers kwamen op naam van Alfredo Morelos. Na een voorzet van Ryan Kent liep hij weg uit de rug van Marcos Senesi, om vervolgens bij de tweede paal binnen te koppen. Ook zijn tweede treffer maakte Morelos met het hoofd, toen hij tussen Botteghin en Senesi opdook en een voorzet van Borna Barisic binnenknikte. Feyenoord gaf zich echter niet gewonnen en kwam snel langszij dankzij Luis Sinisterra, die met wat mazzel en technisch vernuft soleerde binnen het strafschopgebied.