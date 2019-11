Druijf bezorgt kansloos geacht AZ met late goals overwintering

AZ heeft donderdagavond een knotsgekke avond beleefd in de Europa League. De manschappen van trainer Arne Slot beleefden aanvankelijk een zeer frustrerende avond tegen Partizan Belgrado en leken op weg naar een kansloze nederlaag, maar twee treffers van invaller Ferdy Druijf redden de meubelen: 2-2. AZ is door het punt tegen de Serviërs door naar de volgende ronde van het toernooi.

AZ, dat in de vertrouwde formatie begon, mocht van Partizan het spel maken, maar had vanaf het begin moeite om gaten te vinden in de Servische defensie. De bezoekers slaagden daar na een kwartier wél in aan de andere kant: Bibras Natcho legde de bal vanaf het middenveld panklaar voor de diepgaande Takuma Asano, waarna de aanvaller de bal knap aannam en het speeltuig onder doelman Marco Bizot door schoof: 0-1.

Met de voorsprong op zak trok Partizan zich nóg verder terug op eigen helft. AZ wist zich daar weinig raad mee, al had Jonas Svensson na een hoekschop wel een schietkans. De Alkmaarders brachten zich daarna echter nog verder in de problemen. Bizot speelde Teun Koopmeiners aan, die de bal slecht aannam en afstond aan Sasa Zdjelar. De middenvelder zette in één keer Seydouba Soumah vrij voor Bizot, waarna de aanvaller koeltjes afrondde: 0-2. Even voor rust had het nog erger kunnen worden voor AZ, maar ditmaal schoot Soumah over.

Seydouba Soumah op weg naar de 0-2.

Het spelbeeld was in de tweede helft niet anders: AZ liep zich keer op keer stuk op de defensie, terwijl Partizan met vlijmscherpe tegenaanvallen wél gevaarlijk werd. Een schot van Soumah ging tegen de buitenkant van de paal, terwijl een inzet van collega-spits Umar Sadiq ternauwernood gekeerd kon worden door Bizot. Bij AZ namen de frustraties jegens met name de scheidsrechter toe, die in de ogen van veel spelers pietluttig floot.

Na het uitvallen van AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos, die een ogenschijnlijk zware knieblessure opliep, besloot trainer Arne Slot va-banque te gaan spelen. AZ bleef moeite houden om kansen te creëren, maar Oussama Idrissi was in de slotfase dichtbij. De linksbuiten zag zijn harde schot echter via de onderkant van de lat op de lijn uiteenspatten. Myron Boadu probeerde daarna een penalty te versieren, maar ging makkelijk liggen en kreeg tot overmaat van ramp zijn tweede gele kaart voor een schwalbe.

De wedstrijd leek daarmee gespeeld, maar uit het niets produceerde AZ een aansluitingstreffer. Koopmeiners bereikte met een lange bal invaller Ferdy Druijf, die de bal ineens met het hoofd in het doel van Partizan wist te koppen: 1-2. De thuisploeg kreeg daarmee het geloof in een resultaat terug. Idrissi was heel dichtbij, maar zag zijn inzet tegen de paal belanden. In de blessuretijd was het wél raak. Fredrik Midtsjø bracht de bal vanaf de rechterkant voor het doel, die door Druijf snoeihard werd afgemaakt: 2-2.