‘Jadon Sancho leert weinig van recordboete bij Borussia Dortmund’

Jadon Sancho speelt met vuur bij Borussia Dortmund. Dinsdagochtend, in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona, verscheen de aanvaller volgens diverse Duitse media niet aan de ontbijttafel, waarna hij ook te laat kwam opdraven voor de teambespreking. Trainer Lucien Favre zou Sancho vervolgens hebben bestraft door hem uit de basisopstelling te houden voor de wedstrijd, die met 3-1 werd verloren.

Het is niet duidelijk waarom Sancho verstek liet gaan, maar het is niet zijn eerste misstap in dienst van BVB. Vorige maand werd hij nog geschorst voor het competitieduel met Borussia Mönchengladbach, nadat hij te laat was teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen met Engeland. Het leverde Sancho volgens BILD een recordboete van 100.000 euro op. “Het is niet zo dat het vaak gebeurt, maar het is niet de eerste keer”, reageerde technisch directeur Michael Zorc destijds.

Lucien Favre: 'Je kunt Lionel Messi alleen stoppen met een overtreding'

Het lijkt erop dat Sancho niet veel heeft geleerd van die disciplinaire straf, zo concluderen Duitse media als BILD, Kicker en WDR daags na de nederlaag tegen Barcelona. Mogelijk heeft de straf juist averechts gewerkt. De negentienjarige Sancho zou de straf als een 'vernedering' hebben ervaren. In de daaropvolgende weken worstelde hij ook met zijn vorm; eerder deze maand werd Sancho in een competitieduel met Bayern München (4-0 nederlaag) zelfs al na 35 minuten naar de kant gehaald door Favre. Hij speelde simpelweg 'niet goed genoeg', aldus de coach toen.

Vorige week vrijdag deed Sancho evenwel negentig minuten mee tegen SC Paderborn 07 (3-3) en was hij goed voor een doelpunt en een assist. De verwachting was dan ook dat hij als basisklant zou opdraven tegen Barcelona. Favre bevestigde voor de wedstrijd niet dat de reserverol van Sancho te maken had met diens gedrag in de aanloop naar het duel, maar gaf wel te kennen dat hij spelers nodig heeft die 'gefocust' zijn. Uiteindelijk viel Sancho aan het begin van de tweede helft in en maakte hij met een knap schot het enige doelpunt van zijn ploeg. De Engelse media houden de situatie van Sancho scherp in de gaten en speculeren steeds meer over een terugkeer in Engeland.