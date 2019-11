Enorme misser Chong wordt Manchester United fataal en geeft AZ kans

Manchester United heeft AZ donderdagavond een uitgelezen kans gegeven om de koppositie in Groep L van de Europa League over te nemen. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer, die allesbehalve op volle krachten was, ging met 2-1 onderuit op bezoek bij FC Astana. Tahith Chong verzuimde de Engelse grootmacht in de tweede helft op 0-2 te zetten door een enorme kans te missen. Daarna kwam Astana terug en boekte het zijn eerste Europese zege.

United was vooraf al verzekerd van de volgende ronde; reden genoeg voor Solskjaer om met een volledige B-selectie af te reizen naar Kazachstan. Geen van de elf basisspelers die zondag gelijkspeelden tegen Sheffield United (3-3) zat bij de selectie. Wél maakte linksback Luke Shaw na drie maanden blessureleed zijn rentree en stond Chong geposteerd als rechtsbuiten.

De tweede keus van United begon uitstekend, want al in de tiende minuut kwamen the Red Devils op voorsprong. De opgekomen Shaw bediende op de rand van de zestien Jesse Lingard, die met een droge knal de verre hoek vond: 1-0. De aanvaller leek tien minuten later opnieuw te scoren, maar mikte ditmaal centimeters naast. Daarna kwam Astana beter in de wedstrijd en kreeg Dorin Rotariu een uitstekende mogelijkheid, maar de linkshalf schoot vanbinnen de zestien naast.

Vlak na rust had United op 0-2 moeten komen via Chong. De Nederlander werd in totaal vrije positie bereikt door Shaw en kon de bal in een leeg doel schuiven, maar mikte over. Een minuut later kreeg United het deksel op de neus, want aan de andere kant was het wel raak. Roman Murtazayev nam de bal aan in de zestien en vond subtiel de verre hoek: 1-1. Het werd nog erger voor United, want in de 62ste minuut zette Di'Shon Bernard zijn ploeg met een eigen doelpunt op achterstand. De centrumverdediger zette een sliding in om een voorzet te blokken, maar zag de bal ongelukkig in het eigen doel vliegen: 2-1.