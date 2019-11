Feyenoord start met debutant Marsman in Europa League-kraker

Feyenoord speelt donderdagavond in De Kuip de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC en trainer Dick Advocaat kan voor dat treffen geen beroep doen op eerste doelman Kenneth Vermeer. De sluitpost is vanwege een blessure niet inzetbaar en wordt in het doel vervangen door Nick Marsman, die zijn officiële debuut voor de Rotterdammers maakt.

Advocaat is bij Marsman uitgekomen omdat Justin Bijlow eveneens geblesseerd is. De twintigjarige Elber Evora zit op de bank als reservedoelman. Net als afgelopen weekend tegen FC Groningen ontbreken verder ook Nicolai Jörgensen, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp in de basiself. Zij worden vervangen door respectievelijk Sam Larsson, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. Luis Sinisterra zal net als afgelopen weekend als gelegenheidsspits spelen.

Advocaat op zijn hoede: 'Rangers hebben echt een goed team'

Feyenoord zal moeten winnen om uitzicht te houden op de knockout-fase van de Europa League, aangezien de ploeg van Advocaat bij een gelijkspel Rangers op onderling resultaat voorrang zal moeten verlenen als de twee teams op hetzelfde puntenaantal eindigen. Als Feyenoord verliest en BSC Young Boys tegelijkertijd van FC Porto wint, zit het Europese avontuur er donderdag zelfs al op voor de Eredivisionist.

Een overwinning zou de manschappen van Advocaat met zeven punten naast Rangers op een gedeelde tweede plaats in de groep brengen. Feyenoord zou tijdens een bezoek aan FC Porto in de laatste speelronde Europese overwintering dan veilig kunnen stellen.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökçü, Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson

Opstelling Rangers FC: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Jack, Kamara, Davis; Ojo, Kent, Morelos.