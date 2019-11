Hiddink: ‘Ik herinner me Verbeek vooral als vakman, iemand die loyaal was’

Guus Hiddink heeft louter goede herinneringen aan Pim Verbeek, die donderdag na een lang ziekbed op 63-jarige leeftijd overleed. Het duo had een groot aandeel in het succes van Zuid-Korea op het WK van 2002. Hiddink en zijn assistent Verbeek schopten het tot ieders verrassing tot de halve finale. De huidige trainer van het Olympische elftal van China roemt vooral de mensenlijke kant van zijn voormalige collega.

Hiddink, die Verbeek een week geleden voor het laatst sprak, wist van de broze gezondheid van zijn assistent van weleer. Het nieuws over zijn dood kwam dan ook niet als een grote verrassing. "Ik herinner me hem vooral als een vakman", stelt Hiddink in een reactie aan de Limburger. "Iemand die loyaal was, maar niet met dichte ogen zoals ik dat altijd noem. Hij gaf zijn mening wel. Hij was geen meeloper, die hoefde ik ook niet."

De oud-coach van onder meer PSV en het Nederlands elftal kijkt met een zeer goed gevoel terug op de samenwerking bij het nationale elftal van Zuid-Korea. "Als ik iets wilde veranderen dan kon hij daar heel goed de oefenstof bij vinden om dat ook aan te passen", deelt Hiddink een compliment uit aan Verbeek. "En hij was iemand die naar het buitenland durfde te gaan. Die niet bang was voor andere plekken en culturen, dat zag ik ook graag."

De intensieve samenwerking in Azië leverde volgens Hiddink zelden botsingen op. "Het was gewoon heel plezierig samenwerken", aldus de ervaren trainer, die nadien altijd een goede band onderhield met Verbeek. Hiddink deed in dat kader een goed woordje voor de Rotterdammer bij de Zuid-Koreaanse bond, waardoor Verbeek in 2006 als bondscoach naar het WK ging. Vier laar later gebeurde hetzelfde bij Australië. "Er wordt dan natuurlijk even gebeld voor advies. Daar hoefde ik nooit lang over na te denken. Maar je moet het dan wel zelf ook waarmaken. Dat heeft hij altijd gedaan."