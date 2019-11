‘Zijn belang kan enorm zijn als Ihattaren besluit te verlengen’

Ibrahim Afellay keerde afgelopen zomer na negen jaar in het buitenland te hebben gespeeld terug bij PSV en de routinier werd door trainer Mark van Bommel meteen aangewezen als aanvoerder. Deze taak heeft de middenvelder nog niet op het veld uit kunnen voeren, aangezien hij nog altijd wacht op zijn eerste officiële wedstrijd sinds zijn rentree bij de Brabanders. Het Eindhovens Dagblad schetst donderdagmiddag in een analyse echter dat Afellay ook op andere manieren van waarde kan zijn.

PSV speelt donderdagavond de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Sporting Portugal, maar Afellay is, in overleg met zijn trainer, in Nederland achtergebleven om aan zijn fitheid te werken. ‘Afellay wil zelf graag spelen, maar Van Bommel vindt hem niet goed genoeg om te starten. De coach vindt het verstandiger dat hij nu investeert in zijn trainingen om daardoor later misschien nog van waarde te kunnen zijn. Dat is met Afellay besproken’, schrijft de regionale krant.

De 53-voudig Oranje-international wordt volgens het dagblad op het trainingsveld en buiten de lijnen echter nog altijd gezien als aanvoerder. PSV ziet voor Afellay een belangrijke rol weggelegd in de begeleiding van talenten als Mohamed Ihattaren: ‘Het belang daarvan kan enorm zijn, als Ihattaren zich daardoor bijvoorbeeld prettig voelt en bijvoorbeeld besluit om nog langer bij PSV te blijven en misschien wel zijn contract verlengt.’

In deze functie kan de captain, die sinds afgelopen weekend Denzel Dumfries als vertegenwoordiger op het veld heeft, alsnog van grote waarde zijn. Of hij ook binnen de lijnen nog belangrijk wordt, valt echter te betwijfelen, al lijkt men bij PSV niet ontevreden over de huidige stand van zaken: ‘Intern is de situatie van Afellay in ieder geval een minder groot dingetje dan het voor de buitenwacht is, zo geven betrokkenen aan’, sluit het Eindhovens Dagblad af.