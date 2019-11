Tot tranen geroerde Dembélé kan streep zetten door voetbaljaar 2019

Ousmane Dembélé viel woensdagavond tegen Borussia Dortmund uit met een spierblessure aan de rechterdij en volgens AS komt de aanvaller van Barcelona hierdoor dit kalenderjaar niet meer in actie. Dembélé, die bij de Spaanse kampioen van de ene kwetsuur in de andere valt, mist in dat geval de kraker tegen Real Madrid op 18 december. Barcelona heeft het nieuws over de blessure en de duur van de revalidatie nog niet wereldkundig gemaakt.

Dembélé moest tegen Dortmund, een van zijn voormalige werkgevers, al na een klein halfuur spelen gewisseld worden. De vleugelaanvaller, die werd afgelost door landgenoot Antoine Griezmann, was in tranen door de zoveelste tegenslag op blessuregebied. Lionel Messi probeerde Dembélé te troosten, maar het gevoel van teleurstelling kon niet worden weggenomen door de Argentijnse spelmaker.

In de kleedkamer van het Camp Nou kwam de medische staf van Barcelona er al snel achter dat het om een spierblessure ging, wat volgens AS inhoudt dat Dembélé minimaal vijf weken uit de roulatie. De flankspeler uit Frankrijk miste deze jaargang al negen wedstrijden van Barcelona wegens achtereenvolgens een hamstringblessure en een spierblessure. In totaal werd hij sinds zijn komst naar de Catalaanse grootmacht in 2017 al door elf verschillende blessures getroffen.

Mocht Dembélé daadwerkelijk dit kalenderjaar niet meer voor Barcelona kunnen uitkomen, dan mist de aanvaller in totaal zes wedstrijden van het elftal van trainer Ernesto Valverde. Dembélé kan in ieder geval een streep zetten door het uitduel met Atlético Madrid van zondag en de eerste El Clásico van het seizoen 2019/20 op 18 december tegen Real.