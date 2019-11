Wijnaldum spreekt van ‘enorme klap’ voor Liverpool: ‘Moeten we mee omgaan’

Liverpool slaagde er woensdagavond niet in om in eigen huis van Napoli te winnen en dat was niet de enige tegenvaller die de Engelse grootmacht te verwerken kreeg. Fabinho moest zich, na een botsing met voormalig PSV’er Hirving Lozano, binnen twintig minuten al laten wisselen en gevreesd wordt de Braziliaan even aan de kant zal staan met een enkelblessure.

Ploeggenoot Georginio Wijnaldum vreest dat een langdurige absentie van Fabinho hard aan zal komen bij Liverpool, dat in de komende dertig dagen maar liefst tien wedstrijden op de agenda heeft staan: “Het is een klap, een enorme klap voor het hele team. Voor hemzelf natuurlijk ook, maar dit zijn situaties waar je mee om moet zien te gaan”, wordt de Oranje-international geciteerd door Goal.

Wijnaldum: 'Je kan niet altijd het gewenste resultaat krijgen'

“Ik denk dat we op het gebied van blessures de afgelopen jaren de nodige klappen te verwerken hebben gekregen en we moeten gewoon laten zien dat we hiermee om kunnen gaan.” Wijnaldum, die normaal gesproken wat aanvallender speelt dan Fabinho, nam tegen Napoli als invaller de rol van zijn collega-middenvelder over en hij denkt dit ook in te kunnen vullen als Fabinho langere tijd uitgeschakeld is.

“Ik heb er vorig seizoen gespeeld. Denk je dat ik er klaar voor ben? We zullen zien. We moeten gewoon laten zien dat het geen invloed heeft. We hebben in de afgelopen seizoenen te maken gehad met lastige blessures op lastige posities, vorig seizoen hadden we bijvoorbeeld geen rechtsback. We moeten er gewoon mee om zien te gaan, we zullen zien”, sluit hij af. Naast Wijnaldum kan manager Jürgen Klopp ook aanvoerder Jordan Henderson op de plek van Fabinho posteren.