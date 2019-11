‘Plotseling staat de overvaller naast je en haalt hij iets uit zijn zak’

Mesut Özil en Sead Kolasinac waren afgelopen zomer bijna slachtoffer van een gewapende overval in het centrum van Londen. Mede dankzij het heldhaftige optreden van Kolasinac wist het Arsenal-duo uiteindelijk zonder problemen te ontkomen. Enkele maanden later blikt de linksback van the Gunners terug op het veelbesproken incident, waarbij zelfs een mes werd gebruikt.

"Ik had bezoek gehad van Mesut en stond buiten naast zijn auto", zegt Kolasinac in gesprek met Goal. "Opeens stopt er iemand op een scooter naast ons. Je wil niet aan een dergelijke situatie denken, al heb ik er heel verhalen over gehoord. Waarom zou het jou overkomen? Plotseling staat de overvaller naast je en haalt hij iets uit zijn zak. Oké, ik ben nu aan de beurt, dacht ik toen."

"Ik probeerde ondanks alles kalm te blijven en vocht ook terug", vervolgt Kolasinac zijn opmerkelijke relaas. "Het was zonder meer een gevaarlijke situatie. We zijn blij dat ons toen niets is overkomen, dat is het allerbelangrijkste. Daarom moet het ook vergeten worden, we hebben er een streep onder gezet." Kolasinac en Özil misten vanwege het incident de seizoensstart van Arsenal, dat ook lange tijd over de veiligheid van het tweetal waakte.

Een van de mannen die probeerde om de Arsenal-spelers te overvallen is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De andere persoon heeft ook schuld bekend en wacht op zijn veroordeling. De beelden van de mislukte overval in juli zorgden voor veel ophef in de Engelse media. Op de sociale media werd vooral de rol van de dappere Kolasinac geprezen.