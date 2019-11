‘Pas aangestelde Klinsmann moet stokje over halfjaar overdragen aan Kovac’

Jürgen Klinsmann werd woensdag gepresenteerd als nieuwe trainer van Hertha BSC en de voormalige aanvaller heeft tot het einde van het seizoen getekend in Berlijn. Hier lijkt de club het ook bij te willen laten, aangezien Kicker donderdag weet te melden dat Hertha voor aankomende zomer al een nieuwe oefenmeester op het oog heeft.

Niko Kovac geldt volgens het gezaghebbende Duitse magazine namelijk als ‘Wunschkandidat’ bij Die Alte Dame. Hertha had de Kroatische coach graag per direct aan willen stellen, maar Kovac wilde zelf eerst een pauze inlassen na zijn gedwongen vertrek bij Bayern München. De trainer werd begin deze maand vanwege tegenvallende resultaten op straat gezet.

Het is geen toeval dat Hertha uitkomt bij Kovac, aangezien de voormalige middenvelder in de Duitse hoofdstad geldt als een waar clubicoon. De 48-jarige geboren Berlijner speelde, verspreid over twee periodes, zeven jaar voor de hoofdmacht van de club en wordt daarom gezien als de ideale trainer om volgend seizoen het stokje over te nemen bij de club van Javairo Dilrosun, Karim Rekik en Daishawn Redan.

Klinsmann heeft de opdracht gekregen om Hertha in het restant van dit seizoen weg te voeren uit de gevarenzone. De ploeg staat momenteel op een vijftiende plek in de Bundesliga, met hetzelfde puntenaantal als nummer zestien Fortuna Düsseldorf, dat als het zo blijft play-offs tegen degradatie moet spelen. Klinsmann begint meteen met een zware opgave, aangezien Borussia Dortmund zaterdagmiddag zijn eerste tegenstander is.