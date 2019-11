Chapecoense verliest en degradeert dag voor herdenking vliegtuigramp

Chapecoense kan degradatie uit de Braziliaanse Serie A niet meer ontlopen. Het doek viel woensdagavond door een 0-1 nederlaag op eigen veld tegen Botafogo. De degradatie komt een dag voor de herdenking van de vliegramp in 2016, waarbij 71 mensen mensen omkwamen. Slechts drie spelers van de selectie van Chapecoense overleefden destijds het vliegtuigongeluk.

De nummer negentien op de ranglijst kan nummer zestien Ceara in theorie nog achterhalen, daar het verschil met nog drie competitiewedstrijden te gaan negen punten is. Het aantal gewonnen wedstrijden is echter een scherprechter bij een gelijke stand qua punten, waardoor Chapecoense in de nieuwe voetbaljaargang sowieso op het tweede niveau van Brazilië uitkomt.

Aanvoerder Douglas sprak met Premiere FC over de degradatie van zijn club. "Dit is een zeer delicaat moment en het is moeilijk om de juiste woorden te vinden", verzucht de captain van Chapecoense. "Het spijt ons als spelers heel erg dat we degradatie niet hebben weten te ontlopen, maar Chapecoense heeft al eerder laten zien dat de onderlinge band onbreekbaar is. We moeten die eenheid dus weer gaan uitstralen, bepaalde zaken veranderen en ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk terugkeren in de Serie A, waar we thuishoren. Het verhaal van deze schitterende club mag niet stoppen."

Bij de vliegtuigramp in het Colombiaanse La Unión op 28 november 2016 kwamen 71 van de 77 inzittenden om het leven. Het overgrote deel van de Chapecoense-selectie hoorde bij het dodental, evenals de technische staf en alle meegereisde directieleden. Chapecoense zou een week later aantreden tegen Atlético Mineiro in de finale van de Copa Sudamericana. Als eerbetoon werd de prijs en het bijbehorende prijzengeld echter al voor de wedstrijd aan de hard getroffen club geschonken.