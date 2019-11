Dodelijkste en ‘meest professionele’ speler van Europa bekent verslaving

Bayern München had afgelopen dinsdag geen kind aan Rode Ster Belgrado. De Servische club werd in eigen huis naar de slachtbank geleid, met 0-6 als pijnlijk resultaat. Grote man aan de kant van Bayern bleek wederom Robert Lewandowski, die met vier doelpunten opnieuw de hoofdrol pakte. Een tweet van de Engelse tak van Rode Ster ging tijdens en na afloop van het duel viraal. "Minuut 77: Robert Lewandowski wordt naar de kant gehaald. Verreweg het beste wapenfeit deze helft", zo luidde de ironische boodschap.

Door Tim Siekman

Lewandowski geldt al jarenlang als een van de beste centrumspitsen ter wereld. De Pools international rijgt ieder seizoen de goals aaneen in het shirt van der Rekordmeister en ook afgelopen dinsdag stond er geen maat op de aanvalsleider, die in een kwartier tijd vier keer tot scoren kwam: in minuut 53, 60, 64 en 67 werd de thuisploeg het slachtoffer van de spits. Zodoende staat de teller van Lewandowski dit kalenderjaar reeds op 51 goals en is hij de eerste speler die in 2019 de grens van 50 doelpunten passeert. "Ik moet bekennen: ik ben verslaafd aan doelpunten maken", grapte hij na afloop van zijn masterclass op Twitter.

De 31-jarige Lewandowski presteerde het dit seizoen om als eerste voetballer ooit in elk van de eerste elf wedstrijden in de Bundesliga minstens één keer te scoren. Bovendien was hij de eerste speler van Bayern aller tijden die in dertien opeenvolgende wedstrijden op het scoreformulier wist te belanden. Met een gemiddelde van 1,3 doelpunt per duel jaagt hij nu al op een 48 jaar oud record van Gerd Müller, die 40 goals scoorde in één Bundesliga-seizoen. Voetbalminnend Duitsland vraagt zich af waar de Lewandowski-gekte gaat eindigen.

77' Robert Lewandowski subbed off. By far the best thing that happened in this half. #fkcz ? #ucl — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) 26 november 2019

'Het beste moet nog komen!'

De Pool tikt ieder seizoen structureel minimaal 40 goals aan in alle competities, maar deze voetbaljaargang staat de teller na 20 duels reeds op 27 doelpunten. Een mijlpaal van 50 goals lonkt, een gegeven dat Duitse media doet gissen. Er wordt gespeculeerd waarom Lewandowski juist dit jaar, nota bene op 31-jarige leeftijd, zo goed rendeert. Vaste steunpilaar is Anna Lewandowska, die als ex-atlete, voedingsspecialiste en personal trainer haar man met advies over trainingsschema's, diëten en recepten motiveert het uiterste uit zijn lichaam te halen.

Onlangs gaf Lewandowski in gesprek met BILD toe dat hij in de vorm van zijn leven verkeert. "Ik heb hard gewerkt om deze vorm nu te kunnen aantikken. Het gaat nu perfect, mijn lichaam voelt goed. Dat is prettig om te weten, maar ik ga niet op mijn lauweren rusten: ik wil beter worden! Ik ken mijn lichaam nu perfect. Ik weet wanneer ik iets meer kan leveren en ik weet wanneer ik rustig aan moet doen. Mijn paspoort zegt: Robert Lewandowski, 31 jaar. Maar dat is niet hoe ik me voel. Ik etaleer nu pas mijn beste vorm en hopelijk houdt die nog jaren aan. Het beste moet nog komen!"

Door continu nieuwe dingen uit te proberen en zijn lichaam te testen, weet hij nu het optimale rendement eruit te halen. Mogelijk wacht in de toekomst zodoende nog zijn grote droom: als beste voetballer ter wereld worden bekroond. "De vraag is alleen of deze verkiezingen gaan over de beste spelers of de hoogst aangeschreven competities. Naar mijn mening zijn spelers van de Premier League en LaLiga in het voordeel. Kijk naar 2013: Franck Ribéry speelde fantastisch en Bayern won de Champions League en toch werd hij derde bij de verkiezing van de Ballon d'Or. Toch hoop ik deze prijs ooit te winnen. Als speler van Bayern! Iedereen kent mijn statistieken, over de rest heb ik geen controle."

'Eerder ontbrak er iets, maar nu loopt het gewoon'

Naast zijn inspirerende echtgenote en zijn arbeidsethos wordt ook zijn houding bij Bayern aangehaald. Lewandowski zou minder egocentrisch handelen en meer oog hebben voor zijn teamgenoten. Afgelopen februari stelde oud-international Dietmar Hamann nog dat Lewandowski zijn ploeggenoten niet denigrerend moet behandelen, bijvoorbeeld door afkeurende handgebaren te maken tijdens een wedstrijd. "Het maakt niet wat iemand over mij zegt, zeker niet als het gewoon dom is wat er gezegd wordt. Ik geloof niet dat hij veel van tactiek begrijpt", reageerde Lewandowski ietwat geagiteerd. Nu zou de spits meer een teamplayer zijn geworden in plaats van een eenling die bij tijd en wijle zijn frustraties botvierde op zijn collega's.

Zijn nieuwe mentaliteit zou goed te maken kunnen hebben met de mogelijke berusting dat een toptransfer niet meer in het verschiet ligt, zo redeneren enkele Duitse media. In het verleden flirtte Lewandowski geregeld met diverse grootmachten, zoals Real Madrid en Paris Saint-Germain. Vrijwel iedere transferperiode was het onrustig rond de goaltjesdief, maar afgelopen zomer was het stiller dan gebruikelijk. Eind augustus tekende Lewandowski zelfs een nieuw miljoenencontract, waardoor de kans aanwezig is dat de routinier zijn loopbaan gaat beëindigen in de Allianz Arena.

Lewandowski is dit jaar van onschatbare waarde door met zijn goals Bayern door de moeizame tijd onder voormalig trainer Niko Kovac heen te loodsen. De spits gaf toe dat de topclub na het vertrek van de Kroaat begin november, na de ontluisterende 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt, echt goed is gaan draaien. Sindsdien werden Olympiacos (2-0), Borussia Dortmund (4-0), Fortuna Düsseldorf (0-4) en Rode Ster Belgrado (0-6) verslagen, met een totaal van zestien goals voor en nul goals tegen. "We hebben geweldige spelers en kunnen fantastisch voetbal laten zien. Eerder ontbrak er iets, maar nu loopt het gewoon", aldus de aanvalsleider van Bayern.

Werner: 'Robert Lewandowski bijna van niveau Ronaldo en Messi'

'Dit ziet eruit als een recordjaar voor Robert'

Lewandowski heeft inmiddels de status van clubicoon bereikt en de vraag is waar zijn nalatenschap zal stoppen. Na onder meer vijf landstitels liggen er in de komende seizoenen nog veel meer trofeeën te wachten voor zowel de club Bayern als de persoon Lewandowski. "Dit ziet eruit als een recordjaar voor Robert", reageerde doelman en aanvoerder Manuel Neuer na de dikke overwinning op Rode Ster. "Het is fantastisch om te zien wat voor invloed hij heeft op ons en ook hoe hij zelf doelpunten voorbereidt. Niet alleen Bayern is op dreef, hij ook."

"Ik weet niet welke records hij nog wil breken dit jaar", vulde middenvelder Leon Goretzka aan. "Maar hij is in ieder geval enorm gemotiveerd. Volgens mij kan hij het heel ver gaan schoppen." Hansi Flick, de vervanger van Kovac op de bank bij der Rekordmeister, constateerde dat zijn pupil in bloedvorm is. "Dit is allemaal het gevolg van zijn ongelooflijke professionaliteit", zo gaf de coach van de huidige nummer drie van de Bundesliga aan, geciteerd door BILD. "Hij traint altijd iets langer door om zichzelf nog beter te maken. Hij is ontzettend belangrijk voor ons."

Josep Guardiola, die als trainer van Bayern twee jaar samenwerkte met Lewandowski, zal niet versteld staan van de huidige glorietijden van de aanvaller. De huidige manager van Manchester City omschreef de spits de afgelopen jaren op vleiende en zeer treffende wijze. "Hij denkt 24 uur per dag aan voetbal. Hij eet goed, hij slaapt goed, hij traint goed, hij is altijd op tijd en hij is nooit geblesseerd. Dat komt omdat hij zich goed kan focussen. Ik ben altijd erg blij met hem geweest, vanaf de eerste dag", aldus Guardiola, die zijn lofrede op krachtige wijze samenvatte. "Hij is de meest professionele speler die ik ooit heb ontmoet."