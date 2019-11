Waterkanon en pepperspray wekken woede fans; Ajax meldt zich bij UEFA

Ajax won woensdagavond met 0-2 bij Lille OSC, waardoor kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League weer een stukje dichterbij is gekomen. Er was na afloop echter een hoop onvrede bij de 2600 meegereisde fans. De Ajax-aanhang moesten na de wedstrijd ongeveer een halfuur in een benauwde parkeergarage verblijven, voordat zij het Stade Pierre-Mauroy mochten verlaten.

"Eigenlijk ging het vóór de wedstrijd al mis", verklaart Fabian Nagtzaam, voorzitter van de Supportersvereniging Ajax, donderdag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Mensen kwamen in de verdrukking. De Franse politie voerde charges uit, ze spoten met waterkanonnen. Ik heb het zelf niet kunnen waarnemen, maar mensen hadden last van hun ogen, dat duidt volgens mij wel op het gooien van traangas terwijl er geen enkele reden was om zulke middelen in te zetten."

Nagtzaam reconstrueert de opmerkelijke gang richting de parkeergarage in het Franse stadion. "Daar stonden alle bussen", aldus de vertegenwoordiger van de Ajax-supporters over de toestanden in Lille. "Iedereen dacht: nou, netjes, goed geregeld. Kunnen we zo vertrekken. Niets bleek minder waar. We werden opgesloten en door de ME in de gaten gehouden. Het was er bloedje heet, we zaten als ratten in de val in die kelder. Er kwam ook geen antwoord op de vraag wat nou de bedoeling hiervan was."

Volgens Nagtzaam hebben de Ajax-fans zich over het algemeen voorbeeldig gedragen. "We komen ook wel eens anders in het nieuws - door schermutselingen mochten we niet naar Londen, uit tegen Chelsea. Ze zijn niet gaan drukken tegen de linie van ME. Dan waren er ernstige ongelukken gebeurd, vrees ik." Volgens hem is het eerder regel dan uitzondering dat voetbalsupporters op een dergelijke manier worden behandeld in Frankrijk. "Ik volg Ajax al dertig jaar in Europa. En in Auxerre, Marseille en Lyon was het niet anders." Een andere Ajax-fan laat via Twitter zijn woede de vrije loop over het fouilleren van Ajacieden die juist het stadion verlieten. "Leek bijna op uitlokking. Echt ongekend hoe krankzinnig dit allemaal ging. Zowel stadion in als uit. En als het dan uit de hand loopt, dan weet je wie de schuld krijgen."

Ajax heeft de behandeling van zijn supporters en het optreden van de Franse politie, dat een waterkanon en pepperspray gebruikte, inmiddels gemeld bij de UEFA. Algemeen directeur Edwin van der Sar reageerde via Twitter op de situatie in Lille. "Wat jullie buiten hebben meegemaakt dat zou niet mogen bij binnenkomst van een stadion." Ajax Fancare laat onder het bericht van Van der Sar weten dat de klachten van de supporters serieus worden genomen. "Wij zijn ook geschrokken over de handelswijze en organisatie in Lille, zowel vóór als na de wedstrijd. Wij hebben hiervan reeds een melding gemaakt bij de UEFA. Ook zullen wij de klachten over dit uitduel bundelen en bij hen neerleggen."