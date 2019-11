Nederland levert twee plaatsen in op FIFA-ranking

Nederland is twee plaatsen gezakt op de FIFA-ranking, zo heeft de wereldvoetbalbond donderdag bekendgemaakt. Oranje stond op de twaalfde plek, maar is ingehaald door Zwitserland en Italië. Zodoende sluit het team van bondscoach Ronald Koeman 2019 af als de nummer veertien van de wereld. De top vijf blijft onveranderd: België blijft koploper, gevolgd door Frankrijk, Brazilië, Engeland en Uruguay.

Nederland stond afgelopen zomer nog op een gedeelde zestiende plaats met Italië. In september steeg Oranje met drie plekken en ging het onder meer Duitsland voorbij. Dat was te danken aan de 2-4 overwinning op Die Mannschaft en de 0-4 overwinning op Estland in de EK-kwalificatie. Het team van Koeman won in oktober tweemaal, waardoor de twaalfde plek werd ingenomen. Na het gelijkspel tegen Noord-Ierland (0-0) en overwinning op Estland (5-0) is Oranje twee plaatsen gezakt.

Met name Italië is bezig aan een indrukwekkende serie. Het team van bondscoach Roberto Mancini plaatste zich ongeslagen voor het EK van volgend jaar. De afgelopen interlandperiode won Italië met 0-3 van Bosnië & Herzegovina, terwijl Armenië met 9-1 opzij werd gezet. Omdat er dit kalenderjaar geen interlands meer worden gespeeld zal de FIFA-ranglijst niet meer veranderen.

Aanstaande zaterdag vindt de loting voor de groepsfase van het EK plaats. Om 18.00 uur wordt in Boekarest bepaald hoe de poules eruit komen te zien. Twintig landen zijn al zeker van deelname aan het eindtoernooi. De vier overige tickets worden in maart verdeeld via de play-offs van de Nations League.