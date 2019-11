Van de Beek: ‘Als ik een compliment kan geven, moet ik naar hem gaan’

Door de schorsingen van Joël Veltman en Daley Blind moest Ajax-trainer Erik ten Hag voor de uitwedstrijd tegen Lille OSC improviseren in het centrum van de defensie. Perr Schuurs en Lisandro Martínez vormden het hart van de verdediging. Eerstgenoemde kan na afloop van het met 0-2 gewonnen duel in Noord-Frankrijk rekenen op de complimenten van Donny van de Beek.

“Ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben”, begint Van de Beek in gesprek met De Telegraaf. “Martínez heeft al veel gespeeld dit seizoen. Hij heeft rust aan de bal en is goed in de duels. Als ik een compliment kan geven, moet ik naar Perr gaan. Hij heeft het heel goed gedaan en op de training heeft hij al laten zien dat hij heel erg gegroeid is. Als je ziet hoe hij vandaag speelt met heel veel zelfvertrouwen in de kwaliteit verdient dat een groot compliment.”

Ten Hag kritisch: 'We maken soms domme fouten'

Het tweede doelpunt van Ajax in Lille kwam andermaal tot stand door een onderonsje tussen Hakim Ziyech en Quincy Promes. “Het was weer een fantastische trap van Hakim en Quincy is altijd heel attent om hem binnen te tikken. Dat is een groot wapen van ons en we moeten proberen dat verder te ontwikkelen”, stelt de middenvelder. Met Zakaria Labyad (knie) en Ziyech (arm) kende Ajax in Lille twee geblesseerde uitvallers.

“Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar laten we hopen dat het meevalt en dat Ziyech erbij kan zijn komende zondag. Labyad? Dat is nog even een vraag. Als iemand knie zegt, ben je angstig”, stelt Van de Beek. Ajax heeft over twee weken zeker voldoende aan een gelijkspel tegen Valencia om te overwinteren in de Champions League. “We zijn een team dat thuis altijd voor de winst gaat.”