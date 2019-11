Donderdag, 28 November 2019

Pérez geeft twee namen de voorkeur boven Pogba

Manchester United lijkt op dit moment de beste papieren voor de komst van Jadon Sancho in handen te hebben. Borussia Dortmund gaat ervan uit dat de dribbelaar aankomende zomer niet langer houdbaar is. (The Telegraph)

Everton heeft een aantal kandidaten op het oog om manager Marco Silva op te volgen. Jorge Jesus, winnaar van de Copa Libertadores met Flamengo, is net als David Moyes in beeld. (Diverse Engelse media)

Zinédine Zidane hoopt nog altijd op de komst van Paul Pogba. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez ziet echter meer heil in het aantrekken van Christian Eriksen of Fabian Ruíz. (Daily Mirror)

Alexander Nübel is in beeld bij Tottenham Hotspur. De jonge doelman werd in de afgelopen maanden ook gelinkt aan Bayern München, terwijl Schalke 04 zijn contract graag open wil breken. (talkSPORT)

Joe Worrall gaat in januari mogelijk aan de slag in de Premier League. Arsenal denkt erover na om in de winter bij Nottingham Forest aan te kloppen voor de jonge verdediger. (Football Insider)