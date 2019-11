Ten Hag wisselend gestemd over blessures Ziyech en Labyad

Ajax is niet ongeschonden uit de strijd met Lille OSC gekomen. Zakaria Labyad viel in de eerste helft geblesseerd uit, terwijl Hakim Ziyech na rust geblesseerd raakte aan zijn arm. Trainer Erik ten Hag verwacht dat de blessure van Ziyech meevalt. De Amsterdammers lijken Labyad voor een langere tijd kwijt te zijn, al moet de diagnose nog worden vastgesteld.

Ziyech gaf na afloop tegenover Veronica aan dat hij veel last had van zijn arm. “Het doet best wel veel pijn, dus we moeten even kijken. Ik heb niet het gevoel dat het gebroken is, anders had ik ‘m helemaal niet kunnen bewegen. Maar ik heb moeite om mijn arm omhoog te houden.” Ten Hag verwacht dat de aanvallende middenvelder geen ernstige blessure heeft opgelopen. “Zoals het er nu uitziet, valt het mee”, wordt hij geciteerd door De Telegraaf. “Maar dat weten we nog niet zeker. Hij gaat nog langs bij de dokter.”

Labyad raakte in de eerste helft tijdens een sprintduel geblesseerd aan zijn knie. Hij had zichtbaar veel pijn en moest de strijd staken. Hij verliet het veld op eigen kracht, maar Ten Hag lijkt hem enige tijd kwijt te zijn. “Dat moeten we even afwachten. Ik denk dat we binnen 24 uur met een diagnose komen”, aldus de trainer. De blessure van Labyad is een tegenvaller voor Ajax, want hij is juist de vervanger van David Neres. De Braziliaan raakte tegen Chelsea geblesseerd aan zijn knie en komt pas na de winterstop weer in actie.