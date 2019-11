‘Zo coachte Ten Hag zoals iedereen verwacht van een coach van Ajax’

Ajax zette woensdagavond een grote stap in de richting van overwintering in de Champions League door met 0-2 te winnen van Lille OSC. Valentijn Driessen is zeer positief over de manier waarop Erik ten Hag zijn team heeft laten spelen tegen de nummer tien van de Ligue 1. Ook de doorgevoerde wissels kunnen de goedkeuring van de chef voetval van De Telegraaf wegdragen.

Ten Hag moest puzzelen in zijn opstelling doordat Joël Veltman en Daley Blind geschorst waren. Hij koos voor het centrale duo Perr Schuurs en Lisandro Martínez, terwijl Noussair Mazraoui vanaf het middenveld startte. “Desondanks bleef de speelwijze eender en oogde het door de persoonlijke invulling van Mazraoui zelfs nog iets offensiever”, zag Driessen. “Martinez valt niet te vergelijken met Daley Blind in aanvallende zin, maar defensief stond hij zijn mannetje tegen de loeisterke spits Victor Osimhen.”

“Zo coachte Ten Hag zoals iedereen verwacht van een coach van Ajax”, vervolgt Driessen zijn analyse in de krant, die zag dat de trainer geen consessies deed aan de speelwijze van de Amsterdammers. “Daarin past ook de één-op-één wissel van Noa Lang op slag van rust voor de geblesseerde Zakaria Labyad. Niet de boel omgooien om voor de zekerheid van Klaas-Jan Huntelaar te kiezen, maar de voorkeur geven aan een talentvolle speler uit eigen opleiding. Het leverde veel meer op dan de snelle treffer van Hakim Ziyech en de uiteindelijke knappe 2-0 overwinning. Ten Hag verschafte zich met zijn gedurfde keuzes een aantal extra alternatieven voor het verdere verloop van het Europese seizoen. Tevens gaf hij met Schuurs en Lang een positief signaal af naar de eigen jeugdopleiding.”

“Het betekende wel dat 32,5 miljoen euro aan aankopen van afgelopen zomer niet in actie kwam”, aldus Drissen. Hij merkt op dat Kik Pierie, aangetrokken voor vijf miljoen euro, achterbleef in Amsterdam, terwijl jeugdspeler Jurriën Timber door Ten Hag werd opgenomen in de wedstrijdselectie. “Met naast hem Razvan Marin (12,5 miljoen euro) en Edson Álvarez (15 miljoen euro).” Laatstgenoemde was halverwege de vervanger van Noussair Mazraoui, die in de eerste helft ontsnapte aan een tweede gele kaart. “Eigenlijk was dat het enige smetje op een vlekkeloze avond waar Ajax verder total in control was.”