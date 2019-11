Aad de Mos: ‘Dat is het verschil, hij deed dat ook al bij Chelsea’

Aad de Mos is lovend over twee uitblinkende spelers aan de kant van Ajax tegen Lille OSC, terwijl hij in gesprek met Voetbal International kritisch spreekt over Noussair Mazraoui. De Marokkaans international startte woensdagavond op het middenveld, maar maakte een povere indruk en ontsnapte tien minuten voor rust aan een tweede gele kaart. Trainer Erik ten Hag nam geen enkel risico en verving Mazraoui halverwege voor Edson Álvarez.

Door de schorsing van Joël Veltman en Daley Blind moest Ten Hag schuiven in zijn opstelling. Perr Schuurs vormde het centrum van de achterhoede met Lisandro Martínez, terwijl Mazraoui zijn plaats op het middenveld overnam. “Het middenveld was een chaos in de eerste helft. Mazraoui loopt overal en nergens. Hij maakt het hele elftal onrustig", aldus De Mos, die de keuze van Ten Hag om na 45 minuten te wisselen volkomen begreep. "Het was noodzakelijk dat daar werd ingegrepen. Met Álvarez werd het rustiger. Ook Van de Beek en Ziyech gingen daardoor rustiger spelen en Ajax kreeg weer meer grip."

Hoewel Ajax verschillende kansen weggaf, maakten Schuurs en Martínez een goede indruk. “Achterin stond het vrij aardig. Ik vond Martínez de uitblinker in de verdediging”, aldus De Mos, die ook lovend is over de keeper van Ajax. André Onana hield zijn doel door een aantal uitstekende reddingen schoon. "Onana redt het verdedigingsduo wel een paar keer. Hij pakt ballen die andere keepers niet pakken. Dat is het verschil. Hij deed dat ook al bij Chelsea.”

Ajax won door goals van Hakim Ziyech en Quincy Promes. “Ik vind Ajax stabieler geworden. Martínez is een topper”, stelt De Mos. “Hij laat zien dat hij op vele plaatsen kan spelen en is heel nuttig. Ook Álvarez heeft zijn waarde al bewezen en zal zich verder ontwikkelen. We krijgen nu ook de doorbraak van jongere spelers als Perr Schuurs en Noa Lang. En Promes, ook een dure aanwinst, doet het goed. Alle complimenten voor Ten Hag en de leiding van Ajax.”