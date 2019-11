‘De Jong speelde op die manier omdat Messi vond dat het zo moest’

Frenkie de Jong heeft in de nacht van woensdag op donderdag louter lovende kritieken gekregen voor zijn optreden met Barcelona in de Champions League. De Nederlander vormde in het thuisduel met Borussia Dortmund een middenveld met Sergio Busquets en Ivan Rakitic en deed van begin tot eind mee in de 3-1 overwinning. Ofschoon het niet een wedstrijd was waarin de Oranje-international nadrukkelijk in de schijnwerpers kwam te staan, komen de media toch superlatieven tekort.

Van alle basiskrachten met een voldoende krijgen Clément Lenglet, Sergi Roberto en De Jong de laagste beoordeling van Sport: een zes. De Catalaanse sportkrant vat de verrichttingen van de Nederlander samen als ‘discreet’. “En dat is niet denigrerend bedoeld, maar juist letterlijk”, zo verklaart de scribent. “Hij speelde discreet omdat het nou eenmaal op die manier in het draaiboek stond. Hij speelde op die manier omdat Lionel Messi vond dat het zo moest. En dat is doorhebben wie de leider is van Barcelona. Het uitvoeren van je taken maakt ook onderdeel uit van de optelsom.”

Bij AS is men vooral onder de indruk van de constante prestaties van De Jong in zijn eerste maanden bij Barcelona. “Het is indrukwekkend hoe constant de prestaties van de Nederlander zijn. Hij speelt nooit slecht, alles valt op zijn plaats als hij de bal aan zijn voeten heeft en hij doet alles met gemak. De Jong bestrijkt bijna het complete veld, maakt meer kilometers dan wie dan ook. Wat kan er nog meer van hem worden gevraagd?” Ook Mundo Deportivo looft de Nederlander. “Weer een topwedstrijd van De Jong, aanvallend én defensief. Hij ontfutselde Mats Hummels de bal voorafgaand aan de 2-0.”

Marca looft ‘het goede werk’ van De Jong. “In fysiek opzicht wederom een sterke wedstrijd en bijna een perfecte wedstrijd qua passing. Hij kwam als winnaar bovendrijven op de momenten dat Borussia Dortmund druk zette op het middenveld.” Dat was volgens ElDesmarque de voornaamste reden om De Jong een zeven uit te delen. “Eén van de beste voetballers van Barcelona. Ruimtes dichtlopen en drukzetten om het Borussia Dortmund ongemakkelijk te maken.”

In de wedstrijdanalyse van El Pais valt te lezen dat De Jong een groot aandeel had in de sublieme wedstrijd van Messi tegen die Borussen. “De Argentijn dirigeerde het offensieve spel van Barcelona en straalde autoriteit en bekwaamheid uit, tot ongeloof van Borussia Dortmund en dankzij de steun van een niet te stoppen De Jong. De defensie van de Duitsers was een drilpudding op de momenten dat Messi en Luis Suárez het op hun heupen hadden en een enthousiaste De Jong drukzette.”

Ook La Vanguardia (‘De Jong, een speler die niet te ontmoedigen lijkt’) en ESPN Deportes zijn tot slot lovend over de ex-speler van Willem II en Ajax. De televisiezender vraagt zich in zijn Spaanstalige editie af of de rentree van Ivan Rakitic een vluchtig besluit is geweest. “Anders valt de manier waarop Arthur uit de basis is verdwenen, de toch ogenschijnlijke perfecte compagnon voor De Jong, niet te verklaren. De Jong is na elke wedstrijd een stukje dichter bij de status van toekomstige wereldster.”