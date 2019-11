Ajacied kreeg ‘steeds meer schijt’: ‘Ik ben gemaakt voor grote wedstrijden’

Noa Lang mocht woensdagavond verrassend opdraven namens Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC (0-2 overwinning). De twintigjarige buitenspeler maakte aan het einde van de eerste helft zijn opwachting als vervanger van de geblesseerde Zakaria Labyad en kijkt na afloop tevreden terug op zijn invalbeurt.

Lang kreeg vrijwel onmiddellijk nadat Labyad een blessure opliep de opdracht van trainer Erik ten Hag om zich warm te gaan lopen. "Zakaria had natuurlijk last. Toen werd ik direct uit de dug-out geschreeuwd door de trainer. Na tien seconden lopen, kwam de looptrainer al naar me toe: 'Je moet je snel klaar gaan maken.' Ik trok snel mijn shirt en broek uit en ging het veld op", vertelt de belofte in gesprek met Ajax TV.

Van zenuwen had Lang naar eigen zeggen geen last. "Eigenlijk ben ik daar heel rustig in, want ik weet dat ik hiervoor gemaakt ben", klinkt het overtuigd. "Ik was vooral blij dat ik eindelijk weer de kans kreeg. Of ik gemaakt ben voor grote wedstrijden? Ik vind wel dat ik gemaakt ben hiervoor, ja. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik meer kan." Lang begon voortvarend aan zijn invalbeurt met enkele goede acties. "Ik moet eerlijk zeggen: meestal is mijn eerste balcontact in een wedstrijd fout."

"Vandaag begon het wel gelijk lekker, dus dan kom je natuurlijk gelijk in de wedstrijd en krijg je steeds meer schijt", vervolgt hij in niet mis te verstane woorden. Voor Lang was het pas de vierde maal dit seizoen dat hij minuten mocht maken in de hoofdmacht van Ajax. De laatste maanden kwam hij nog maar amper voor in de plannen van Ten Hag, maar inmiddels heeft de dribbelaar het licht gezien, zo stelt hij. "Ik was te speels, maar ik denk dat ik nu wel volwassener ben geworden. Ik besef nu veel meer waar ik mee bezig ben en waar ik alles voor de doe. De tijd is nu aangebroken om echt te gaan knallen."