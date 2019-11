Ten Hag verklaart wissel Mazraoui en heeft mooie woorden over voor pupil

Erik ten Hag is gematigd tevreden na de 0-2 overwinning van Ajax op Lille OSC in de Champions League. Hakim Ziyech schoot de Amsterdammers woensdagavond in Noord-Frankrijk al na twee minuten voetballen op voorsprong, waarna de klus in de tweede helft werd geklaard door Quincy Promes.

Door de overwinning kan Ajax de knock-outfase van het miljardenbal ruiken: de ploeg van Ten Hag is met de laatste groepswedstrijd nog voor de boeg koploper in Groep H en heeft twee punten meer dan Chelsea en Valencia, dat op de laatste speeldag de tegenstander van Ajax is in de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben hartstikke blij, heel erg content. We staan bovenaan in de groep, maar we zijn er nog niet. We hebben nog minimaal een gelijkspel nodig in de laatste wedstrijd, maar het is natuurlijk wel een uitstekende prestatie", reageert Ten Hag na afloop voor de camera van de Veronica.

Ten Hag noemt de uitvoering van Ajax vanavond 'wisselend'. "Ik vond een aantal dingen wisselend. Soms verloren we de focus en de concentratie: dat kan niet op Champions League-niveau. Zowel in de eerste helft als in de slotfase van de tweede helft kunnen we het veel beter uitspelen. Het was bij tijd en wijle onnodig hectisch. We gingen onnodig lange ballen spelen en dat is niet goed. Ook in de omschakeling stonden we niet altijd goed in de restverdediging. Dat kun je je op Champions League-niveau eigenlijk niet veroorloven", kraakt de Ajax-trainer enkele kritische noten.

Ten Hag moest het vanwege schorsingen tegen Lille stellen zonder centrumverdedigers Joël Veltman en Daley Blind. Daardoor speelde Lisandro Martínez samen met Perr Schuurs in de verdediging en begon Noussair Mazraoui in een controlerende rol op het middenveld. Mazraoui maakte de negentig minuten echter niet vol: hij werd in de rust gewisseld, nadat hij in de eerste helft op de bon was geslingerd en dicht bij een tweede gele kaart leek. "Het was allemaal een beetje onvoorspelbaar op het veld. Dan kan het zo zijn dat je met tien man komt te staan. Ik denk dat deze wedstrijd vroeg om een wissel", licht Ten Hag het wisselen van Mazraoui toe.

Mazraoui voldeed in principe wel als controlerende middenvelder, zo benadrukt Ten Hag. "Ik vond de balans op het middenveld uitstekend. Daar markeerde niets aan. Ik denk dat we heel goed gestaan hebben, als we deden wat we moesten doen. Het heeft puur met concentratie te maken", aldus Ten Hag, die tot slot complimenten overheeft voor Martínez en Schuurs. "We hebben aan het begin van het seizoen al gezien dat het een goed duo is en dat is vanavond nog maar weer eens bevestigd. Ik vond Perr uitstekend. Natuurlijk valt er wat op aan te merken, maar over het grote geheel was het een uitstekende prestatie en heeft hij laten zien waarom we hem hebben opgesteld."