Spanning in groep van Liverpool, Napoli en Salzburg naar kookpunt

De tickets voor de knockout-fase van de Champions League zijn woensdagavond in Groep E nog niet verdeeld. Liverpool en Napoli hielden elkaar op Anfield op een gelijkspel, waardoor het verschil een punt blijft bedragen: tien om negen. FC Salzburg staat na de zege op KRC Genk op zeven punten en ontvangt Liverpool op de laatste speeldag: het eerste duel op Anfield eindigde in 4-3 en dus is een 1-0 zege voldoende. Napoli heeft met een thuiswedstrijd tegen de Belgen, die een schamel punt hebben, de makkelijkste opdracht op papier.

Liverpool - Napoli 1-1

Er was werk aan de winkel voor Liverpool na een slechte eerste helft. Het team van Jürgen Klopp, die Georginio Wijnaldum op de bank liet beginnen, kon amper voor gevaar zorgen en kwam na twintig minuten spelen op achterstand. Na een lange bal van Giovanni Di Lorenzo ontdeed Mertens zich middels een mogelijke overtreding van Virgil van Dijk en had hij een vrije doortocht richting het doel van Alisson, die geen antwoord had op de diagonale inzet van de Belg: 0-1. Liverpool had ook na de tegengoal moeite om ruimtes te vinden en kwam niet verder dan een kopbal van Van Dijk, recht in de handen van Alex Meret na een vrije trap, en een schotkans voor James Milner waarbij Meret op de juiste plek stond. Het was veelzeggend dat Klopp op de bon ging voor commentaar op de leiding.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet: Liverpool moest het spel maken tegen een Napoli dat op de defensie én de voorsprong leunde. De ploeg van Ancelotti, die Hirving Lozano 72 minuten op het veld liet staan, kwam goed weg toen Kalidou Koulibaly op de doellijn een misstap van Meret kon goedmaken. Klopp koos voor de entree van Alex Oxlade-Chamberlain, ten koste van Joe Gomez, en zag Liverpool sterker worden. Na 65 minuten viel de gelijkmaker: na een corner van Miler kopte Dejan Lovren heerlijk raak. Tot meer was Liverpool echter niet in staat, ondanks dat Napoli alleen bij de goal van Mertens gericht op doel schoot, en zodoende wordt alles op de laatste speeldag beslist.

KRC Genk - FC Salzburg 1-4

De thuisploeg leek de eerste helft tegen FC Salzburg zonder schade door te komen, maar kort voor rust kwamen de Oostenrijkers snel op een comfortabele voorsprong. Een vrije trap van Dominik Szoboszlai belandde na 43 minuten spelen aanvankelijk in de muur, waarna hij in de rebound een op het oog ongevaarlijk schot in de rebound produceerde. Gaëtan Coucke had echter een matig antwoord op de inzet, waardoor Patson Daka van dichtbij kon binnen tikken. Twee minuten later was het andermaal raak voor Salzburg. Takumi Minamino werd bediend door Enock Mwepu en verschalkte Coucke met een diagonaal schot.

Twintig minuten voor tijd bracht Hee-Chan Hwang de beslissing in Genk, toen hij raak schoot op aangeven van Erling Braut Haaland. Mbwana Samatta deed in de slotfase nog iets terug namens de regerend kampioen van België, maar de schade werd desondanks nog erger. Haaland kreeg de bal enigszins gelukkig mee in het strafschopgebied en tekende voor zijn achtste Champions League-doelpunt, waarmee hij de eindstand op 1-4 bepaalde.