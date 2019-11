Magistrale Messi eist hoofdrol op met doelpunt, assists én schwalbe

Barcelona heeft zich woensdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Het elftal van trainer Ernesto Valverde won in het eigen Camp Nou met 3-1 van Borussia Dortmund en weet zich zodoende met de laatste groepswedstrijd nog voor de boeg reeds verzekerd van de eerste plaats in Groep F. Lionel Messi eiste met een doelpunt, twee assists én een vermeende schwalbe een hoofdrol op in zijn 700ste officiële wedstrijd voor Barcelona. In de andere wedstrijd in de poule won Internazionale met 1-3 van Slavia Praag, waardoor de Italianen net als Dortmund na vijf duels zeven punten hebben. Op de laatste speeldag speelt Inter voor eigen publiek tegen Barcelona, terwijl Dortmund het uitgeschakelde Slavia Praag ontvangt.

Barcelona - Borussia Dortmund 3-1

Frenkie de Jong begon bij Barcelona zoals gewoonlijk in de basis en kreeg ditmaal op het middenveld gezelschap van Sergio Busquets en Ivan Rakitic. Laatstgenoemde kende een onwennig begin en stond na amper twee minuten voetballen aan de basis van de eerste grote kans van de wedstrijd. Rakitic verspeelde de bal rond de middencirkel op kolderieke wijze, waarna Dortmund kon overnemen via Julian Brandt en Achraf Hakimi. Nico Schulz kreeg de bal uiteindelijk in het strafschopgebied voor de voeten, maar Marc-André ter Stegen voorkwam de vroege 0-1.

Het betekende een matige start voor Barcelona, maar de formatie van Valverde richtte zich vrij snel op. Dortmund werd van het kastje naar de muur gestuurd door de thuisploeg en keek bij rust uiteindelijk verdiend tegen een 2-0 achterstand aan. De score werd na precies 29 minuten voetballen geopend door Luis Suárez: de Uruguayaanse spits rondde na een fraaie pass van Messi koelbloedig af oog in goog met doelman Roman Bürki. Messi verdubbelde kort erna zelf de voorsprong voor Barcelona. De Jong onderschepte een pass van Mats Hummels, waarna de Nederlander Suárez aan het werk zetten. Die had op links oog voor Messi, waarna laatstgenoemde scoorde.

Smet op een verder probleemloze eerste helft voor Barcelona was het geblesseerd uitvallen van Ousmane Dembélé, nog voor de openingstreffer van Suárez was gevallen. Antoine Griezmann mocht zo alsnog zijn opwachting maken, nadat hij aanvankelijk genoegen moest nemen met een reserverol. Griezmann bewees halverwege de tweede helft zijn waarde voor Barcelona, door na schitterend voorbereidend werk van Messi de 3-0 op het scorebord te brengen. Messi had kort ervoor overigens een gele kaart gekregen vanwege een schwalbe. Jadon Sancho redde een kwartier voor tijd de eer voor Dortmund met een fraai schot vanbinnen de zestien.

Slavia Praag - Internazionale 1-3

Slavia was de betere ploeg in de eerste 45 minuten: het team van Jindrich Trpisovsky domineerde en zorgde voor gevaar. Het was echter Inter dat na negentien minuten spelen aan de leiding ging: na een goede individuele actie van Romelu Lukaku op rechts schoot Lautaro Martinez de bal binnen en scoorde hij zodoende voor het vierde Champions League-duel op rij: 0-1. Tien minuten voor rust dacht Lukaku zijn eerste goal in het toernooi te hebben gemaakt, maar de VAR wees de arbiter op een voorgaande overtreding van Stefan de Vrij op Peter Olayinka in het andere strafschopgebied. De bal ging zodoende daar op de stip en Tomas Soucek verschalkte Samir Handanovic vanaf elf meter: 1-1.

De start van de tweede helft mocht er zijn, met kansen over en weer. Lukaku en Diego Godin lieten na om Inter aan de leiding te brengen, terwijl Handanovic uitblonk door een van richting veranderd schot van Lukas Masopust te keren. Het aluminium hielp Slavia tot tweemaal toe: een kopbal van Lukaku eindigde op de lat en een heerlijke volley van Marcelo Brozovic verdiende een beter lot dan het aluminium. Na een grote misser van Martinez volgde tien minuten voor tijd toch de bevrijdende 1-2. Een slippertje van Michal Frydrich na een pass van Valentino Lazaro stelde Lukaku in staat om Ondrej Kolar te passeren. Twee minuten voor het einde zorgde Martinez met een schitterende volley, na een pass van Lukaku het slotakkoord op Tsjechische bodem.