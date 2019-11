Olympique Lyon heeft Depay hard nodig na nederlaag in Rusland

Zenit Sint-Petersburg heeft woensdagavond goede zakengedaan in de Champions League. Het team van Sergei Semak was in eigen huis te sterk voor Olympique Lyon en heeft zodoende uitzicht op overwintering in het Europese miljardenbal: beide teams hebben zeven punten uit vijf duels. Een hard gelag voor de Fransen, die bij zelfs een gelijkspel zich zo goed als zeker voor de achtste finales hadden geplaatst. RB Leipzig heeft twee punten meer en kan vanavond thuis tegen Benfica kwalificatie voor de knockout-fase afdwingen.

De eerste helft tussen Zenit en Olympique Lyon was ronduit teleurstellend. Geen van beide teams maakte in de Gazprom Arena de indruk er vol voor te willen gaan en dat was ook van invloed op de hoeveelheid kansen. Het eerste bedrijf leek dan ook doelpuntloos te eindigen, maar drie minuten voor de pauze sloeg het team van Semak toe. Na een indraaiende corner van Douglas Santos vanaf de rechterkant was Artem Dzyuba sterker in de lucht dan Marcelo en kopte hij het leer van een meter of tien in de linkerhoek: 1-0.

Na de onderbreking kwam de ploeg van Garcia, die Kenny Tete op de bank hield, beter uit de startblokken en werd er meer druk op de defensie van Zenit gezet. Dat leidde na een uur spelen tot een grote kans voor Moussa Dembélé: na een voorzet van Léo Dubois kopte hij het leer naast. Garcia bracht Youssouf Koné, de zestienjarige Rayan Cherki en Amine Gouiri binnen de lijnen, maar het mocht niet baten. Een door Marcelo van richting veranderde inzet van Ozdoyev was zes minuten voor tijd de 2-0.

Op basis van het onderlinge resultaat staat Zenit op de tweede plek. Lyon moet daardoor sowieso hopen op puntenverlies van Zenit op de laatste speeldag bij Benfica en zelf een positief resultaat boeken tegen RB Leipzig. Memphis Depay hoopt er dan weer bij te zijn: de Nederlander ontbrak in Rusland wegens blessureleed.