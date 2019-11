Nog niets beslist na spektakelstuk tussen Valencia en Chelsea

De krachtmeting tussen Valencia en Chelsea in de Champions League heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Mestalla eindigde in 2-2 en dat betekent dat de strijd om de bovenste drie plekken in Groep H nog volledig openligt én pas in de zes speelronde wordt beslecht. Valencia en Chelsea staan op acht punten, terwijl Ajax een punt minder heeft én vanavond nog tegen Lille speelt. Bij een zege op de Noord-Fransen heeft Ajax aan een gelijkspel tegen Valencia voldoende om in de Champions League te overwinteren.

De eerste helft in Mestalla mocht er zijn: doelpunten, goede reddingen van Jasper Cillessen en Kepa Arrizabalaga, missers van Maxi Gómez en voortdurende dreiging zodra het team van Celades of Frank Lampard de vijandelijke helft betrad. De thuisploeg nam na 41 minuten spelen de leiding, maar had via Gómez al eerder twee grote kansen op de 1-0 gekregen. Na nog geen twintig minuten kon de aanvaller de bal in een leeg doel werken, maar het leer verdween door zijn benen. Tien minuten later kon de Uruguayaan zich revancheren, na een goede pass van Dani Parejo, maar Kepa hield de Londenaren met een goede redding op de been.

Cillessen wekte na 38 minuten verbazing door met een onmogelijke redding een inzet van Tammy Abraham te keren. Een cruciaal moment, daar Valencia luttele minuten later de leiding nam via Carles Soler. De buitenspeler scoorde op aangeven van Rodrigo, al had Kepa wellicht meer kunnen doen. De vreugde van los Che duurde welgeteld 108 seconden: Kovacic kreeg net buiten het strafschopgebied ruimte om uit te halen en zag zijn lage inzet in de linkerhoek verdwijnen, achter een compleet gestrekte Cillessen: 1-1.

Het was aan Cillessen te danken dat Chelsea niet met een voorsprong de rust in ging: na een sublieme actie van Christian Pulisic stuitte Kovacic op de Nederlander. Het team van Lampard sloeg vijf minuten na de onderbreking alsnog voor een tweede keer toe. Na een voorzet van Ngolo Kanté belandde een kopbal van Kurt Zouma in de doelmond voor de voeten van Christian Pulisic, die van dichtbij scoorde. De VAR constateerde geen buitenspel, daar de positionering van Ezequiel Garay buitenspel ophief. Laatstgenoemde kreeg overigens geel voor protesteren en is er zodoende tegen Ajax niet bij.

Valencia ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg na nog geen uur spelen een dot van een kans, na een misstap van Andreas Christensen. De stift van Rodrigo ging over de uitgekomen Kepa maar ook over het Londense doel. Vijf minuten later miste Valencia zelfs een penalty: na een overtreding van Jorginho op José Luis Gayá nam Parejo de verantwoordelijkheid op zich, maar Kepa raadde zijn intenties. Celades zette alles op alles en bracht in de laatste twintig minuten Kévin Gameiro, Francis Coquelin en Lee Kang-in binnen de lijnen.

De slordigheid in de afwerking leek Valencia te gaan opbreken, maar acht minuten voor het einde verscheen alsnog de 2-2 op het scorebord. De zonder mislukte voorzet van Daniel Wass vanaf de rechterkant eindigde via de linkerpaal achter de verbouwereerde Kepa. In de resterende minuten was het Valencia dat meer wilde, maar Chelsea bleef met hangen en wurgen overeind en had ook pech dat Cillessen ternauwernood zijn voet tegen een van richting veranderde inzet van Michy Batshuayi kon zetten. Ook in de zeven minuten (!) extra tijd was de spanning te snijden, maar mede door een misser van jewelste van Rodrigo vielen er niet meer doelpunten.